TOMMY HILFIGER & FUTURELEARN - parteneriat menit sa inspire schimbarea sociala prin educatie online

Tommy Hilfiger anunta asocierea cu platforma de invatare online, FutureLearn, initiata din dorinta de a inspira schimbarea prin proiectarea si crearea accesului la un portofoliu unic de cursuri educationale cu un important impact social. Pornind de la convingerea comuna ca pentru a crea un viitor mai bun trebuie intai sa cream cele mai bune versiuni ale noastre, cursurile Tommy Hilfiger sunt disponibile gratuit pe FutureLearn, abordand subiecte esentiale, sociale si de sustenabilitate. Acest parteneriat se bazeaza pe campania Primavara 2021 TOMMY HILFIGER, care se concentreaza in jurul temei”Moving Forward Together”.Astfel, fiecare activist implicat in aceasta campanie va gazdui un curs FutureLearn. Primul curs va fi lansat pe FutureLearn.com incepand cu 15 februarie 2021.„Vrem nu doar sa ii inspiram, ci sa le si oferim oportunitatea fanilor nostri sa faca o diferenta pozitiva in viata lor si a celorlalti,”, a spus Tommy Hilfiger. „Crearea unor cursuri gratuite si esentiale, prin intermediul platformei FutureLearn este o modalitate prin care ii echipam pentru a face acest lucru. Aceste cursuri online, orientate spre o tematica sociala, abordeaza subiecte care nu sunt intotdeauna acoperite in scoli, dar sunt atat de importante astazi. Pentru a merge mai departe impreuna (”moving forward together”), cu totii trebuie sa aflam mai multe despre noi insine, despre comunitatile noastre si despre planeta, si exact asta ne invata cursurile noastre.”FutureLearn transforma educatia, oferind publicului acces la cursuri esentiale, facand ca experienta de invatare online sa fie placuta si accesibila. Pentru a dota pe deplin participantii cu instrumentele si intelegerea necesare pentru a stimula schimbarile sociale, cele cinci cursuri FutureLearn concepute de Tommy Hilfiger se concentreaza pe sustenabilitate, comunitatea LGBTQIA +, cresterea increderii de sine si construirea unei comunitati. Prin intermediul platformei, participantii vor avea un spatiu sigur pentru a explora experiente diverse, a-si impartasi visele personale si provocarile unice. Fiecare curs isi propune sa transforme pasiunea in actiune investigand modalitati de a efectua schimbari pozitive.„Suntem incantati sa anuntam parteneriatul nostru cu emblematicul brand, Tommy Hilfiger”, a declarat Justin Cooke, Chief Content and Partnerships Officer la FutureLearn. „La FutureLearn, misiunea noastra este de a transforma accesul la educatie, motiv pentru care suntem deosebit de mandri sa colaboram cu Tommy Hilfiger, oferind astfel acces gratuit la un nou set de cursuri pe teme sociale, care sunt din ce in ce mai importante. De la sustenabilitate la neutralitatea corpului, construirea unei comunitati, comunitatea si activismul LGBTQIA + plus multe altele, speram ca prin mix-ul de voci care se vor face auzite in aceste conversatii, milioanele de studenti care acceseaza platforma vor interactiona pozitiv si cu o finalizare prin aceste noi perspective care vor fi abodate.”Pornind de la misiunea generala de sustenabilitate a lui Tommy Hilfiger de a crea moda prin care „nimic nu se pierde si toata lumea este inclusa”, noile cursuri FutureLearn au fost concepute intr-o maniera prin care sa ofere sustinere celor care adesea nu sunt reprezentati corespunzator in industria fashion. Aceste cursuri, cu durata scurta, sunt un mix intre storytelling, interactiune prin dialog, dezvoltarea de noi cunostinte sociale si de mediu si celebrarea progresului. Cursurile sunt gratuite, fiecare dureaza patru ore si vor putea fi vizualizate pe termen nelimitat pe FutureLearn.com pe dispozitive mobile, tablete si computer.De la un pupitru pentru DJ, la o ferma de cai sau un podium fashion, liderii pasionati si moderni care gazduiesc fiecare curs sunt dedicati sa demonstreze ca se poate face o diferenta in fiecare mediu si comunitate. Cele cinci cursuri si gazdele sale sunt:1. 15 februarie 2021: explorarea neutralitatii corpului si provocarea stereotipurilor imaginii corporale cu actrita, podcaster-ul, modelul, scriitoarea si activista pentru pozitivitatea corpului, Jameela Jamil.2. 1 martie 2021: explorarea vietii sustenabile si a iubirii cu artista multi-gen si activista pentru sustenabilitate, Mogli.3. 15 martie 2021: explorarea intersectionalitatii si a ceea ce te face unic cu DJ-ul, cantaret, compozitor, interpret si activist Kiddy Smile.4. 29 martie 2021: explorarea mentoratului si a schimbarii in cadrul unui colectiv cu Compton Cowboys, comunitatea unde oamenii se vindeca prin practicarea echitatiei si integrarea in colectivul de mentorat.5. Vara 2021: explorarea activismului LGBTQIA +, advocacy si ce inseamna comunitatea, cu actrita, modelul si activista, Indya Moore.Alaturi de cursurile FutureLearn, Tommy Hilfiger va sustine o serie de discutii live pe canalele sale sociale globale pentru a oferi tips &tricks de viata suplimentare, de forma scurta. Prietenii si fanii brand-ului sunt invitati sa se alature conversatiei in social media folosind #TommyHilfiger, @TommyHilfiger si @FutureLearn.SARKK SA, fondata in 1998, este distribuitor exclusiv Tommy Hilfiger in Romania, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord si Moldova. Produsele Tommy Hilfiger sunt prezente in magazinele TOMMY HILFIGER, buticuri si o retea extinsa de magazine selectionate.De la 1 iulie 2019, Sarkk SA a fost numita distribuitor exclusiv si partener de franciza al CALVIN KLEIN in Romania, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania si Macedonia de Nord.SARKK S.A. a cautat intotdeauna echilibru si o crestere organica, condusa de valori CSR si de aceea este una dintre cele mai puternice companii din piata, dezvoltandu-se constant, captand atentia celor mai exigenti consumatori.Despre Tommy HilfigerCu un portofoliu de brand ce include TOMMY HILFIGER si TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger este unul dintre cele mai recunoscute grupuri de designer de lifestyle premium din lume. Obiectivul sau este proiectarea si comercializarea de imbracaminte si imbracaminte sport de inalta calitate pentru barbati, articole de imbracaminte si imbracaminte sport pentru femei, imbracaminte pentru copii, colectii de denim, lenjerie (inclusiv halate, pijamale si imbracaminte de casa), incaltaminte si accesorii. Prin intermediul unor parteneri licentiati, Tommy Hilfiger ofera produse de lifestyle precum ochelari, ceasuri, parfumuri, costume de baie, sosete, mici articole din piele, articole de uz casnic si genti de voiaj. Linia de produse TOMMY JEANS consta in imbracaminte din denim si incaltaminte pentru barbati si femei. Colectia este completata de o varietate mare de genti, accesorii si parfumuri.Aici, la FutureLearn, scopul nostru este de a transforma accesul la educatie pentru a contribui la crearea unui viitor mai bun. Facem acest lucru prin parteneriatul cu peste un sfert dintre universitatile de top din lume si partenerii din industrie pentru a sprijini milioane de cursanti din intreaga lume sa isi dezvolte abilitatile si sa isi atinga obiectivele personale si profesionale. Suntem o platforma de invatare sociala de top fondata in decembrie 2012 de Open University si este acum detinuta in comun de Open University din Marea Britanie si de SEEK Group. Folosim design-ul, tehnologia si parteneriatele pentru a crea cursuri online scurte, placute, credibile si flexibile si micro acreditari, precum si diplome universitare si postuniversitare. In plus fata de universitatile de top, suntem parteneri si cu organizatii de top precum Accenture, British Council, CIPD, Raspberry Pi, SamsungUK si Health Education England (HEE), si de asemenea implicati in initiative sustinute de guvern pentru a remedia lipsurile de competente, cum ar fi Institutul de Codificare si Centrul National pentru Educatie in Calcul.