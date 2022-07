TOMMY HILFIGER REVINE LA NEW YORK FASHION WEEK

Tommy Hilfiger anunță revenirea în cadrul New York Fashion Week pentru prima dată în trei ani, cu un eveniment experimental care va dezvălui cea mai recentă colecție Toamna 2022 „See Now, Buy Now” și va redefini viziunea brand-ului împărtășită cu publicul, încorporând atât componenta offline cât și cea digitală.Evenimentul va avea loc pe 11 septembrie la ora 7 p.m. EST și va oferi o experiență interactivă inspirată din viața creativă unică specifică New York-ului: un epicentru pentru oameni și subculturi, un mix între lo-fi și hi-tech și o fuziune de stil și creativitate. Atmosfera și tot ceea ce este specific orașului New York – locul de naștere al brand-ului TOMMY HILFIGER – vor ieși la suprafață în cadrul evenimentului unde oamenii se vor conecta prin momente spontane de creativitate prezente printr-o expoziție IRL amenajată la Skyline Drive-In din Brooklyn și o activare paralelă în metaverse.”, a spus Tommy Hilfiger. „ColecțiaToamna 2022 va prinde viață prin activările multimedia inovatoare ale brand-ului – de la New York până la capitalele europene până la Chengdu și nu numai. Parteneriatele cu influencerii globali vor debuta pe podium și în afara lui, și vor pune în evidență nota distinctă, și anumereinterpretarea a ceea ce înseamnă stilul prep clasic.O premieră în industrie va fi transmiterea live a activității de pe podiumul „See Now, Buy Now” pentru comunitatea globală Roblox care zilnic reunește peste 50 de milioane de utilizatori, însoțită de avatare îmbrăcate în stilurileToamna 2022, care vor acapara New York-ul, sub forma sa de oraș virtual reinventat. Parteneriatul brand-ului cu platforma globală multiverse a fost lansat în decembrie 2021 și continuă să se dezvolte prin noi proiecte.Prietenii și fanii brand-ului sunt invitați să se alăture conversației în social media folosind #TommyHilfiger și @TommyHilfiger.# # #SARKK SA, fondată în 1998, este distribuitor exclusiv Tommy Hilfiger în România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania, Macedonia de Nord și Moldova. Produsele Tommy Hilfiger sunt prezente în magazinele TOMMY HILFIGER, buticuri, o rețea extinsă de magazine selecționate și pe tommy.com.De la 1 iulie 2019, Sarkk SA a fost numită distribuitor exclusiv și partener de franciză al CALVIN KLEIN în România, Grecia, Cipru, Bulgaria, Albania și Macedonia de Nord. SARKK S.A. a căutat întotdeauna echilibru și o creştere organică, condusă de valori CSR și de aceea este una dintre cele mai puternice companii din piață, dezvoltându-se constant, captând atenţia celor mai exigenţi consumatori.TOMMY HILFIGER este unul dintre cele mai recunoscute brand-uri de lifestyle premium din lume, o sursă de admirație și inspirație pentru consumatori din 1985. Brand-ul creează un stil emblematic, care prinde viață la intersecția dintre clasic și nou, creat împreună cu oameni care modelează cultura la nivel global. TOMMY HILFIGER celebrează esența stilului american clasic cu o notă modernă. Tommy Hilfiger oferă consumatorilor din întreaga lume calitate premium, prin TOMMY HILFIGER și TOMMY JEANS, cu o gamă largă de colecții, inclusiv îmbrăcăminte sport, denim, accesorii și încălțăminte pentru bărbați, femei și copii. Tommy Hilfiger are un angajament de neclintit față de sustenabilitate și incluziune.Vânzările globale în retail ale produselor TOMMY HILFIGER au fost de aproximativ 9,3 miliarde USD în 2021, iar brand-ul este susținut de peste 16.000 de asociați din întreaga lume - prezent în 100 de țări și în peste 2.000 de magazine, inclusiv cel mai mare magazin global al său, tommy.com.