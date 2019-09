TOMMY HILFIGER - SEE NOW, BUY NOW - VEDETELE EVENIMENTULUI

Tommy Hilfiger anunță TOMMYNOW ce prezintă, o celebrare a incluziunii, diversității și validării în modă. După cinci sezoane în turneu mondial, evenimentul de modă experiențial s-a întors la New York Fashion Week pentru a prezenta colecțiaToamnă 2019 realizată de designer-ul Tommy Hilfiger în colaborare cu actrița americană Zendaya.Spectacolul de modă TOMMYNOW din acest sezon continuă să aducă la viață spiritul brand-ului pentru consumatorii din intreaga lume. Din toamna anului 2016, spectacolul a călătorit prin orașe din America de Nord, Europa și Asia, iar fiecare oprire continuă să aducă brand-uluio energie tinerească și optimistă, specifică publicului local. TOMMYNOW, prezentând, a avut loc duminică, 8 septembrie 2019, ora 8:30 p.m. EST (9 septembrie 2019, ora 3:30 a.m. - ora României) la Apollo Theater, în Harlem - loc ce a găzduit unii dintre cei mai emblematici artiști ai lumii. Evenimentul a fost construit pe formatul-semnatură ”See Now, Buy Now”, iar ținutele de podium au fost disponibile printr-un ecosistem de canale de cumpărare imediată în peste 70 de țări.Peste 900 de persoane, incluzând presă, cumpărători, VIP-uri, influenceri din industrie și consumatori, au fost invitate să se bucure de spectacolul energic și experiențele de modă inedite la Apollo. Pe măsură ce marcajul iconic al Teatrului Apollo a prins viață, oaspeții au fost primiți în lumea TOMMYNOW și TommyXZendaya printr-un tunel imersiv care a adus la viață istoria Apollo Theater. Instalația a prezentat conținut digital și fotografii de Nichelle Gainer, istoric cultural și autor al, care celebrează scena muzicală emblematică a Harlemului, din anii ‘30s până în anii ‘80.Printre invitații din primul rând s-au numărat soția lui Tommy Hilfiger, Dee Hilfiger, Gigi Hadid, Bella Hadid, Marina Ruy Barbosa, Thalia, Skai Jackson, Hunter Schafer, Barbie Ferreira, Sydney Sweeney, Indya Moore, HER, Kehlani, Meghan Trainor, Noor Tagouri, Olivia Palermo, Jameela Jamil, Giovanna Engelbert, Sveva Alviti, Suki Waterhouse, Shanina Shaik, Iskra Lawrence, Bethann Hardison, Veronica Webb, Vy Higginsen.ColecțiaToamnă 2019 va fi disponibilă în magazinele selecționate din România începând cu data de 7 octombrie.