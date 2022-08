Trei moduri prin care poti da personalitate tinutelor feminine

Ţinuta feminină ar trebui să fie punctată discret de elemente care scot în evidenţă rafinamentul, stilul abordat, dar şi personalitatea fiecăreia. Creatorii celebri şi stiliştii au încercat dintotdeauna să combine piese de bază cu accesorii şi elemente care dau un plus de unicitate fiecărei haine. Cromatica, croielile, accesoriile, volanele şi fermoarele, şnururile şi fundele, franjurii şi decupajele, paietele sau mărgelele, firele aurii şi argintii, nasturii sau butonii, toate se pot constitui în mici detalii care vor face diferența dintre comun şi sofisticat.Categoriile pieselor vestimentare feminine nu sunt foarte multe, însă modul în care sunt croite le pot departaja într-o varietate foarte amplă de abordări, astfel că piesa vestimentară favorită poate lua orice formă şi poate fi punctată prin originalitate şi stil, evidențiindu-se personalitatea.Îţi place să porţi rochii şi să dai un plus de feminitate look-ului tău, atunci trece în revistă toate tiparele după care creatorii realizează aceste piese atât de fascinante. Astfel, vei avea posibilitatea de a ieşi din anonimat, alegând exact croiala care te atrage şi care te avantajează.Poţi alege rochii clasice sau poţi opta pentru personalitate şi stil vestimentar, purtând un model provocator şi nonconformist. Îndreaptă-te spre croieli asimetrice sau decupate, pentru un model foarte amplu sau pentru atât de practicele şi interesantele rochii sacou adaptate oricărui context.Trebuie să te îmbraci elegant, să alegi o rochie unică pentru o ocazie specială, atunci îndreaptă-ţi atenţia către rochii de ocazie sofisticate, care depăşesc tiparele clasice şi permit texturilor să se îmbine în moduri miraculoase.Alege croielile cu decoltee ample, spate decupat, crăpături ascunse şi bretele împletite cu stil. Adaugă astfel un plus de personalitate ţinutei tale elegante, alegând croieli care ies din tipare şi care îţi definesc unicitatea.Încearcă să ieşi din confort şi adoptă culori puternice, indiferent de context sau de activităţile pe care le întreprinzi. Nu eşti convinsă că nu poţi stăpâni avalanşa vizuală care se poate declanşa dacă adopţi culori cu personalitate, atunci este momentul să-ţi depăşeşti temerile şi să inviţi culorile în vestimentaţia ta. bluza rosie te va scoate întotdeauna în evidenţă, fie că mergi la lucru, fie că serveşti masa în oraş sau doar ai pornit într-o plimbare. Gama extinsă de modele îţi va permite să descoperi cele mai inspirate variante de bluze pe care să le poţi combina cu fuste midi, pantaloni din stofă, blugi, sacouri şi pantaloni trei sferturi.Orice piesă vestimentară poate căpăta personalitate dacă unui element banal i se va da o nouă conotaţie prin intermediul accesorizării. Adoptă creativitatea şi poartă bluze cu maneci largi, bufante, stil clopot sau decupate.Alege croielile ample, volanele ataşate şi decolteele pătrate, cărora li se alătură cu stil mânecile brodate, colorate şi vesele. Ieşi din tipare şi poartă mâneci trei sferturi sau extrem de lungi, şi adaugă un plus de personalitate atrăgând atenţia celor din jur către forma atipică a croielilor. Astfel, apelând la aceste mici trucuri, simpla bluză poate dobândi mult stil, devenind o piesă de rezistenţă a dressing-ului tău.O bluză accesorizată cu mâneci bufante şi ample, va cadra foarte bine cu o fustă dreaptă midi, cu o pereche de pantaloni drepţi într-o tonalitate neutră, dar chiar şi cu o pereche de pantaloni scurţi din stofă.