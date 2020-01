Trend alert: ce genti sunt la moda in 2020

Uita de gentile mari, in care iti puteai pune tone de lucruri. Anul acesta se poarta mini-gentile. Sunt uimitoare si au un efect surprinzator. Cu siguranta vei atrage privirile cu noul trend.Ei bine, gentile oversize nu isi pierd din popularitate. Nu le vei mai putea purta insa pe umar, caci plicurile XXL sunt acum la moda.Gentile anului 2020 capata noi dimensiuni si forme. Cele rectangulare sunt la mare cautare.Daca in anii trecuti nici nu puteai concepe sa porti o geanta crosetata, in 2020 ai putea face o vizita in dulapul bunicii caci sunt in voga.Gentile cu imprimeuri raman si anul acesta in tendinte. Se poarta in special imprimeurile florale.