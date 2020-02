Tu cum iti organizezi hainele?

Este vineri seara si cauti de ceva timp prin dulap hainele ideale, dar pur si simplu nu gasesti nimic care sa se potriveasca. Suna cunoscut? Ei bine, majoritatea femeilor trec prin asta.Tocmai ai trecut prin zeci de perechi de pantaloni, camasi pentru femei si o multime de rochii care pareau o alegere minunata atunci cand le-ai gasit in magazin. Lucrurile nu trebuie sa fie chiar atat de complicate! Iti poti usura viata urmand cateva reguli esentiale care te vor ajuta sa gasesti outfit-ul potrivit in timp util.Desigur, toti am trecut prin asta. O nunta, o petrecere de Craciun sau o reuniune de familie ne-au condus spre cea mai minunata rochie, care aparent a fost minunata…o singura data.O ocazie speciala ne face sa simtim inevitabil ca avem nevoie de o tinuta cu adevarat sclipitoare, si, prin urmare, de ceva nou de purtat. Cu toate acestea, oricat de mult ne place piesa pe care am cumparat-o, rareori primeste mai mult de o iesire. In loc sa faci o noua achizitie pentru fiecare eveniment, ai putea sa combini elemente pentru a construi tinute cat mai diversificate care, accesorizate corect, nu vor oferi acelasi aspect la nesfarsit.De cele mai multe ori pastram hainele care nu ni se mai potrivesc in speranta ca vom reveni intr-o zi la marimea ideala. Uneori, cumparam chiar articole cu o marime mai mica, pentru ca era singura optiune disponibila in acel moment si ne gandim ca ar putea fi chiar o incurajare din partea noastra de a atinge acele dimensiuni pe viitor.Cu toate acestea, sa pastrezi haine pe care nu le poti purta fizic este o greseala majora. Fii realist si sincer cu tine insuti!Moda se schimba foarte repede si vine cu o gramada de iteme noi. Colectiile din magazine arata minunat odata cu lansarea noilor tendinte, iar cataloagele fashion ofera imagini exceptionale ale noilor aparitii in lumea modei.De cele mai multe ori, ce arata bine pe modelul din magazin nu se potriveste cu corpul si personalitatea noastra. Cand cumparam ceva pentru ca este in mare voga sau pentru ca tocmai am vazut o prietena care arata minunant purtandu-l, este foarte posibil sa isi petreaca tot restul vietii pe umerasul din dulap.Daca un articol vestimentar nu te face sa te simti increzator si confortabil, nu are ce cauta pe rafturile dulapului tau. Prin urmare, hainele au si ele nevoie de o atentie deosebita. De fiecare data cand simti nevoia de a cumpara ceva nou, arunca un ochi in garderoba ta si gandeste-te la lucrurile pe care le ai deja. In acest fel vei reusi sa mentii o buna organizare printre rafturile hainelor tale, iar articolele noi vor avea si ele locul lor.Decizia de cumparare poate fi de multe ori una dificila, de aceea Condra vine in ajutorul tau cu o gama variata de produse. Cu siguranta vei gasi un articol pe care sa il porti mai mult de o singura data!