Tu stii ce tinuta trebuie sa porti in functie de evenimentul la care participi? Iata cateva reguli esentiale!

Toate femeile își doresc să arate impecabil în cadrul oricărui eveniment ar participa. Totuși, alegerea unei ținute se dovedește de foarte multe ori a fi o provocare, în special atunci când se cere un anumit cod vestimentar și petrecerea are o tematică. Cel mai important lucru este să îți alegi un outfit în care să te simți bine, confortabil, care te caracterizează și îți pune în evidență atuurile.Pentru că fiecare femeie are o personalitate aparte și un stil propriu, aceasta trebuie să se adapteze cerințelor fiecărui loc și eveniment la care participă. Ceea ce este esențial este să nu exagerezi din punct de vedere vestimentar și să te axezi pe outfit-uri cât mai simple și elegante.Dacă vei participa la toate evenimentele din acea zi, trebuie să te gândești la mai multe ținute, fiecare în parte special aleasă pentru un anumit moment. De exemplu, pentru ceremonia religioasă de la biserică, trebuie să porți rochii de ocazie elegante, iar pentru cununia civilă, fie că este în interiorul unei instituții, fie că este în aer liber, trebuie să ai un outfit mai formal, simplu și rafinat. În ceea ce privește încălțămintea, urmărește prognoza meteo și decide care sunt cei mai potriviți pantofi.Poți alege bijuterii fine sau alte accesorii pentru a-ți completa look-ul. Nu exagera cu machiajul și coafura și încearcă să ai o apariție cât mai naturală.Înainte de a-ți alege ținuta pentru o cină la restaurant, trebuie să cunoști foarte bine locul în care vei merge. Dacă localul impune un dress code sau are anumite pretenții în ceea ce privește outfit-ul clienților, acestea trebuie respectate.Mai mult, ține cont de ocazia evenimentului și încearcă să îți construiești ținutele în așa fel încât să nu fie nici extrem de elegante, dar nici prea casual. Pe lângă asta, există câteva reguli pentru femei , pe care trebuie să le ai în vedere. Încearcă să eviți pe cât de mult posibil detaliile excentrice, ca umerii goi și rochiile extravagante.Ținuta pe care o vei purta la interviul de angajare, este extrem de importantă, pentru că poate spune foarte multe lucruri despre personalitatea ta, despre stil și despre felul tău de a fi. Un outfit ușor vulgar, o fustă scurtă sau o cămașă mult prea decoltată pot distrage atenția de la discursul tău, iar angajatorii își vor pierde destul de repede interesul pentru tine și pentru ceea ce spui.Dacă nu știi exact ce este mai indicat să porți, alege întotdeauna ținutele clasice, monocrome. O alegere foarte bună este fusta conică, care este până la genunchi, o cămașă simplă, albă, un sacou și o pereche de pantofi cu toc.Așadar, dacă vrei ca ținutele tale să fie potrivite pentru fiecare eveniment la care participi și să arăți impecabil, ține cont de sfaturile de mai sus. Cel mai important este ca tu să te simți bine în hainele pe care le porți, pentru că acest lucru se va reflecta și în atitudinea ta.Sursa foto: Shutterstock.com