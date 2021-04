Tu stii cum sa porti un rucsac de dama? Poate fi asortat chiar si la rochiile vaporase de vara!

Vara, reprezentantele sexului frumos isi doresc sa arate bine, feminin, sa aiba libertate de miscare, sa fie lejere si sa atraga atentia intr-un mod placut si discret asupra frumusetii pe care o ascund. In timp ce unele femei isi expun partile frumoase ale corpului si le evidentiaza prin rochii scurte, pantaloni scurti, maiouri cu decolteu sau rochite indraznete, altele prefera sa poarte rochii vaporoase de vara lungi sau medii. Acestea au posibilitatea de a le asorta dupa bunul lor plac, tinand cont de regulile modei in acest sens, dar si de a se incadra in tendintele fiecarui sezon in parte.Rochiile vaporoase din matase, cu texturi fluide, placute privirii cat si atingerii sunt elemente importante ce alcatuiesc tinutele efortless de purtat in sezoanele in care gradele din termometre urca suficient de mult incat sa produca disconfort.Din fericire, femeile au posibilitatea de a-si indrepta atentia catre rochii vaporoase de vara foarte lejere, care lasa pielea sa respire si prin care se evita acele pete inestetice de transpiratie din zona axilelor sau de pe spate. S-ar crede ca rochiile vaporoase de vara se pot purta numai cu sandale, insa ele pot la fel de bine sa iasa in evidenta cu adidasi sau cu papucei, ori chiar cu cizmele tricotate de vara.Se poarta rochiile vaporoase cu pattern de esarfa de cateva sezoane, cu texturi matasoase, rochiile lungi cu o crapatura pe un picior, precum si rochiile vaporoase cu volane asortate unei perechi de tenesi de vara usori. Stilistii recomanda rochiile vaporoase croite din dantela si din voal, din materiale extrem de pretioase seara, precum dantela sau macrame, dar si rochiile oversize, largi si extrem de confortabile pentru zilele fierbinti in oras si pentru serile racoroase petrecute pe faleza la mare.Nu in ultimul rand, la fel de sofisticata este alegerea modelelor de rochii de vara lungi , eventual bufante si cu manseta, precum si modelelor de rochii-camasa lunga, perfecte pentru orice circumstante, atat ziua la birou, cat si seara la un cocktail.Daca se tot vorbeste despre modul in care rochia vaporoasa de vara poate fi asortata cu incaltamintea potrivita, este cazul sa se puna accent si pe gasirea accesoriilor potrivite. Rucsacelele de dama sunt cele mai cautate accesorii care vin in completarea rochiilor vaporoase de vara pentru ca permit femeilor sa aiba mainile libere, libertate de miscare, adaptandu-se usor la programul lor incarcat.In plus, rucsacul purtat in spate echilibreaza pozitia spatelui si a coloanei vertebrale, oricat de greu ar fi, nu este atat de incomod precum o geanta de umar care poate produce transpiratie pe perioada verii si lasa la vedere frumusetea rochiei vaporoase si modelul ce merita admirat, precum si talia purtatoarei. Alege de aici modelul de rucsac care iti place si cu care sa iti poti asorta rochiile vaporoase de vara din garderoba!