Care sunt tendintele in moda pentru primavara-vara 2022?

Să ții pasul cu moda a devenit o misiune dificilă, mai ales că în fiecare sezon apar noi tendințe care acaparează podiumurile de fashion. De la materiale, texturi, culori și cusături, până la noi stiluri și combinații inedite, tendințele în modă continuă să surprindă chiar și în sezonul primăvară-vară din acest an. De aceea, pentru a fi la curent cu ce se poartă în perioada călduroasă, ți-am pregătit o listă cu cele mai importante tendințe pe care să le ai în vedere.Fustele scurte și foarte scurte au revenit în tendințe, fiind o adevărată declarație de curaj și încredere. Le vei putea regăsi în diverse nuanțe și materiale, potrivite pentru orice ocazie. Stiliștii apreciază că o fustă mini poate fi integrată atât într-o ținută mai elegantă, precum un costum din stofă sau catifea, cât și în outfituri lejere. De la celebrele fuste din denim până la fuste casual din bumbac, acestea sunt ușor de asortat și adaptat cu alte piese din garderobă. Optează pentru un tricou cu imprimeuri colorate sau pentru o cămașă în culori electrice.În plus, pentru a-ți condimenta și mai mult outfitul, alege un parfum cu arome florale de la Salvatore Ferragamo , care să-ți amintească mereu că încrederea e un stil de viață.Chiar dacă sezoane la rând, pantalonii skinny s-au aflat în topul tendințelor și al garderobelor, anul acesta lucrurile stau ușor diferit. Pantalonii largi au captat atenția designerilor de modă, devenind unal ținutelor casual. Blugii evazați sau cei boyfriend vor fi la mare căutare în această primăvară-vară.Ușor de asortat și purtat, blugii largi sunt perfecți pentru plimbările lungi în parc sau pentru o sesiune de shopping. Iar dacă vrei o ținută smart-casual, o pereche de sandale cu toc și o cămașă sunt tot ce ai nevoie pentru un look de milioane!În primăvara-vara 2022 șireturile se vor purta și la haine, nu doar la pantofi. De la tricouri, topuri și cămăși până la pantaloni și fuste, șireturile vor fi peste tot. Regăsite în zona mânecilor, a decolteului sau în jurul taliei, acestea condimentează ținuta într-o manieră temperată. Vei observa ideea de șireturi combinată cu cea de decupaje sau tăieturi, în special în outfiturile casual și tinerești. Indiferent de piesele vestimentare cu șireturi pe care le alegi, cu siguranță, rezultatul final va fi în ton cu trendurile actuale.Tricotul era considerat un material specific pentru perioadele răcoroase, însă moda nu încetează să surprindă la fiecare pas. În acest sezon călduros, compleurile din tricot, dar și gențile se fac remarcate.Principalele elemente tricotate pe care le vei vedea la tot pasul în acestă primăvară-vară sunt topuri, fuste, pantaloni trei sferturi și sacouri, dar și genți. De la genți mini perfecte pentru serile în oraș până la genți oversized numai bune pentru mers la plajă. Totodată, pregătește-te pentru cele mai nebunești culori, atât la capitolul genți, cât și piese vestimentare.Rochiile diafane și pline de feminitate au captat atenția stiliștilor și a designerilor pentru sezonul călduros 2022. Materialele vaporoase, decolteurile în V și culorile pastelate de roz și mov vor sta la baza rochiilor care se poartă în acest sezon. Chiar dacă această tendință pare a fi doar despre stilul elegant, poate fi adaptată și pentru stilurile tale preferate.De exemplu, dacă preferi stilul casual, poți opta pentru o rochie mini din bumbac și cu volane, pe care să o asortezi cu o pereche de sneakerși și o geantă mică în nuanțe pastel. Rochiile feminine pot fi purtate în numeroase combinații, însă trebuie să dai frâu liber imaginației.Chiar dacă gențile mini nu au dispărut complet din peisajul modei, în această primăvară-vară gențile voluminoase vor fi pe val. În acest sezon nu doar geanta de plajă va fi colorată și extra large, ci și gențile pe care le purtăm de zi cu zi.Deși sunt voluminoase și mai greu de purtat, acestea vin la pachet și cu numeroase avantaje. Spre exemplu, atunci când mergi la cumpărături nu este nevoie să mai apelezi la pungi suplimentare. În plus, ai spațiu suficient pentru toate obiectele pe care orice femeie le dorește în geanta sa, de la articole de make-up până la agendă și ochelarii de soare.Tendințele sunt o adevărată inspirație, mai ales dacă vrei să adopți mereu ținute fresh, însă nu e doar despre modă. Pentru a obține un look cu adevărat ieșit din tipare trebuie să găsești combinația perfectă între haine, accesorii și atitudine. Întotdeauna un outfit de milioane este cel care te caracterizează și în care te simți cea mai încrezătoare.Sursa foto: Shutterstock