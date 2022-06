Care sunt tendintele pe care le-ar interzice "politia modei" in Romania? Utilizatorii GLAMI.ro au decis

in cadrul unui sondaj realizat de GLAMI in 9 tari, inclusiv Romania. Scopul? Identificarea stilurilor, tendintelor si obiceiurilor vestimentare care ar trebui interzise!Ca atare,au avut ocazia sa-si exprime parerile intr-un chestionar ce apartine proiectului Fashion (Re)search - una dintre intrebari fiind „Ce obiceiuri si tendinte doriti sa dispara din garderoba femeilor si barbatilor?”La GLAMI credem ca moda este pentru toata lumea, indiferent de stil, varsta sau aspect. Este esential sa te simti increzator in propria piele si sa te folosesti de articolele vestimentare pentru a-ti exprima starile! Insa… cum ne putem da seama ca am exagerat? Raspunsurile sunt mai jos.Ciorapii albi cu pantofi negri dau un aspect retro garderobei. Aceasta tendinta a reaparut in urma cu cativa ani, fapt datorat popularitatii concursurilor de dans, dar 29% dintre respondentii romani sunt de parere ca ar trebui sa dispara.Aceasta combinatie este umar la umar in topul nostru cu dresurile purtate cu pantofii deschisi, ce ocupa locul 2. 29% dintre romani au votat obiceiul amintit drept unul dintre cele mai putin placute. Chiar daca aceasta alaturare a putut fi observata si pe podiumurile de moda, se pare ca nici barbatilor si nici femeilor nu le face placere sa o poarte sau sa o priveasca.Moda anilor 90 a revenit sub multe forme in zilele noastre, dar blugii cu talie joasa purtati de vedetele vremii ar trebui sa ramana doar o amintire. Dintre respondentii chestionarului GLAMI, 24% considera ca aceasta tendinta nu ar mai trebui sa ia amploare, ocupand locul 3! De altfel, hainele supradimensionate ar trebui sa fie si ele eliminate din manualele de fashion, potrivit unor participanti la sondaj (15%), indiferent de popularitatea lor.Mai putin reprezinta mai mult - asta in ceea ce priveste logo-urile mari de pe tricouri! 12% dintre romani si-ar dori sa se termine acest trend odata pentru totdeauna.Indiferent de vremuri, hainele cu animal print au fost mereu un element popular in industria modei. Cu toate acestea, 14% dintre respondentii GLAMI considera ca imprimeurile leopard sunt cel mai putin placute. Fie ca suntem de acord sau nu, acest print este unul iconic in domeniul fashion si pot fi gasite nenumarate produse de acest tip pe GLAMI.ro Ultimele locuri ale acestui clasament sunt ocupate de articole simbolice pentru anii ‘90, pe care le intalnim in toate tinutele adolescentilor din ziua de azi: 18% dintre respondenti au spus ca celebrele crop topuri nu ar trebui sa existe, in timp ce 17% NU sunt fani ai borsetelor.Printre cele mai neplacute tendinte intalnite in moda masculina, sandalele purtate cu sosete sunt cu siguranta numarul 1! Dintre cei care au completat chestionarul, 49% ar dori ca acest obicei sa dispara.Pe locul 2 se pozitioneaza sosetele lungi purtate cu mocasini. 26% dintre romani considera ca acest look este depasit si nu ar trebui sa mai fie adoptat.Dar... Crocs? Vor fi intotdeauna un subiect interesant de discutie, deoarece au trecut foarte repede din gradina direct pe podiumurile Balenciaga. Cu toate acestea, daca ii intrebati pe vizitatorii GLAMI, 24% dintre acestia spun ca papucii Crocs ar trebui sa ramana in gradina!Alte trenduri care ar trebui sa fie evitate? Bijuteriile aurii, borsetele, lenjeria intima purtata sub costumele de baie barbatesti.Sunt, desigur, si alte tendinte pe care romanii le displac si pe care ar dori sa nu le mai vada. Insa, in final, acesta este farmecul industriei modei: nu se stie niciodata ce intorsatura neasteptata va lua si unde se va sfarsi creativitatea designerilor vestimentari.