Fara indoiala, rochia este cea mai feminina piesa vestimentara care exista. Unele modele sunt sexy, altele sunt super glamour si exista, de asemenea, unele cu o doza mare de rafinament. Si tendintele in materii dedin acest an dicteaza ca aceste piese fundamentale ale dulapul nostru vor fi complet irezistibile si adaptate la toate tipurile de personalitati, gusturi, stiluri si ocazii.Pentru acest an, exista multe rochii de vara de zi frumoase care vor fi o tendinta, deoarece aceste tipuri de articole de imbracaminte nu se demodeaza niciodata, prin urmare, nu pot lipsi in garderoba ta. Iti reamintim ca exista rochii pentru toate tipurile de silueta, unele au un design extrem de sexy, altele sunt mai elegante si pline de farmec.Sa vedem care sunt cele mai frumoase rochii de vara de zi care vor fi o tendinta in acest an:Rochii de vara cu spatele golAcest lucru nu inseamna ca decupajele sexy (pe care le-am vazut atat de mult anul trecut) sau ca decolteurile mai pronuntate in zona bustului sau a picioarelor vor disparea, deoarece au devenit clasice. Dar ceea ce ar trebui sa ai in vedere este ca decolteul care va fi la moda in aceasta vara, va fi purtat la spate!Rochii de vara cu volaneIn acest an se poarta volanele! Si nu numai pe rochii de vara, le vei vedea si pe bluze si camasi (inclusiv, jachete, salopete si paltoane). Mizeaza pe rochii de vara cu volane lungi, midi sau scurte, cu croieli asimetrice si culori vibrante pentru a face tinutele tale si mai interesante in acest an.Rochii de vara cu imprimeuri floraleCare va fi imprimeul vedeta in aceasta vara? Categoric, florile vor fi protagonistii cand vorbim de rochii la moda in acest an. Ai grija, asta nu inseamna ca trebuie sa renunti la modelele de rochii cu imprimeu de animale, intrucat acestea nu mai sunt o simpla tendinta, au devenit un element de baza atemporal, care nu ar trebui sa lipseasca niciodata din garderoba ta (mai ales daca este vorba de o rochie cu imprimeu leopard).Este adevarat ca, in primele luni ale anului, am vazut si modele cu efect tie-dye, dar, odata cu sosirea primaverii, modelele de rochii cu imprimeuri florale vor ramane tot restul anului (da, inclusiv in sezonul toamna-iarna!)Rochii de vara galbeneCu siguranta ai aflat deja ca galbenul a fost considerat una dintre culorile de baza din acest an de catre Pantone. Si este o veste minunata ca acest ton vesel si electric este la moda, deoarece are puterea de a umple oricare dintre tinutele tale cu viata si de a te face sa arati ca o femeie mai increzatoare, mai creativa si mai interesanta, asa ca nu ezita sa il folosesti in favoarea ta cu o rochie galbena de vara.Rochii camasaClasicele camasi albe cu nasturi vor fi folosite din ce in ce mai mult ca rochii, acoperind complet pantalonii scurti sau fusta pe care o porti dedesubt. Apropo, aceasta tendinta este perfecta pentru femeile cu picioare subtiri (mai ales daca mergi pentru culori inchise). Opteaza pentru o rochie camasa in acest sezon daca ceea ce cauti este o tinuta confortabila si mereu la moda.Rochii scurte in carouriAceste rochii la moda sunt super sic si clasice, dar pot emite, de asemenea, o vibratie putin rebela, in functie de lungimea lor si de restul accesoriilor cu care le combinati (de la ciorapi plasa si cizme militare, chiar si stiletto cu o geanta structurata foarte eleganta). O rochie scurta in carouri este un must-have in acest an.Rochii de vara tip furouDe la cele mai festive (cu paiete, franjuri, din satin sau catifea), pana la modelele de rochii furou din anii '90 si cele care arata ca piese de lenjerie 100% (in special cele cu dantela sau detalii transparente), aceste tipuri de rochii de vara vor continua sa fie o tendinta puternica in acest an.Rochii de vara din dantelaDantela a fost intotdeauna considerata o tesatura de lux, inainte de a fi folosita de aristocrati. Aceste rochii fac femeile sa reflecte un aspect nobil si rafinat si sunt perfecte pentru intalniri si plimbari. O rochie alba din dantela este o alegere ideala pentru vara, idiferent daca vorbim de o zi petrecuta pe plaja sau o plimbare pe faleza, sa nu mai vorbim de faptul ca sunt in tendinte an de an.Mai multe modele de rochii de vara de zi gasesti pe