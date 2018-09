FASHION 2018-2019 | Pregateste-ti garderoba perfecta de toamna!

Toamna si-a intrat pe deplin in drepturi, asa ca e timpul sa iti pregatesti garderoba cu cele mai noi articole vestimentare care se prezinta in tendinte sezonul acesta! Creatorii de moda aduc in marile vitrine tinute indraznete si colorate, in ton cu anotimpul, iar daca nu ai efectuat deja sesiunea de shopping, atunci pregateste-te sa iti inveselesti umerasele cu pisele cosiderate un must-have. Lejeritatea primeaza, iar paletele cromatice sunt foarte diversificate, potrivite si adaptabile oricarui stil de imbracaminte. Accesorii colorate, supradimensionate si luxuriante isi fac loc in rafturile magazinelor, iar cele mai multe dintre ele sunt inspirate din trend-urile apuse, in tendinte retro, specifice anilor 60.Iata ce nu trebuie sa lipseasca din garderoba iubitoarelor de moda, in acest sezon:- Pe primul loc sunt clasate, in culori indraznete. Cu gluga, buzunare, gulere mari accesorizate si curele din piele in diferite culori, trench-urile si jacketele de acest gen confera o mare libertate de asortare si pot fi purtate atat cu sneakersi, comozi si versatili, cat si cu pantofi sau botine mai elegante, pentru adeptele stilului pretentios si impecabil. Pattern-urile, imprimeurile si pielea lacuita sunt si ele la moda, asa ca, daca te consideri o persoana indrazneata si iti place sa jonglezi cu suprapuneri de texturi si culori, atunci sigur vei gasi ceva pe gustul tau printre noile colectii.- Inainte sa aduci in dulapul tau chestii noi, pe care e posibil sa nu le mai porti si sezonul care vine, cauta sa pastrezi in tinutele tale acele articole vestimentare simple si de calitate, care nu se vor demoda niciodata.ramane in voga si, mai mult de atat, impresioneaza prin asortari indraznete. Cizme cu platforma,lacuite, colorate, cu tocul comod si usor de purtat, din piele sau din catifea, toate acestea merita pastrate in garderoba. Vei fi uimita cat de usor le poti asorta!- Mult iubitii, care iti contureaza perfect silueta, nu trebuie sa dispara din rafturile din fata ale garderobei. Jeansii cu talie inalta au avut un succes enorm si nu se lasa mai prejos nici de data aceasta, iar pantalonii din stofa evazati, largi, trei sferturi sau lungi sunt preferatii iubitoarelor de moda. Ii poti purta atat in tinutele tale de birou, cu o pereche de botine sau pantofi cu toc, cat si la iesirile cu prietenii, alaturi de un pulover extra large si o pereche de pantofi sport.- Probabil stii si tu deja de ce multe femei au renuntat la gentile mari si greoaie, care reprezentau o povara pentru umeri, in fiecare zi.au inlocuit orice alt accesoriu de genul acesta, fiind extrem de utile si versatile, alaturi de orice tinuta, indiferent de stilul de imbracaminte. Se poarta in continuare borsetele de toate felurile, in marimi diverse si culori electrice. Sunt extrem de comode, asa ca nu e de mirare ca dupa atata timp in care au fost luate in deradere, au revenit pe podium in cea mai buna forma.Asadar, toamna aceasta trebuie sa te pregatesti pentru tinutele in straturi, imprimeuri si printr-uri colorate si accesorii indraznete. Totusi, surprizele in materie de fashion nu se opresc aici, asa ca, programeaza-ti cat mai repede urmatoarea sesiune de shopping!