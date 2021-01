Haine de barbati premium: calitate si din outlet

Cu totii avem preconceptia ca barbatilor nu le place sa se imbrace elegant si sa aiba o garderoba bine intretinuta din haine de barbati premium, acest lucru nu este insa decat un mit.Si barbatilor le place sa aiba tinute de calitate, adecvate diverselor ocazii. Majoritatea barbatilor, la fel ca si femeile, cumpara piese vestimentare noi, dar la un pret mai redus, insa aceste haine de barbati se uzeaza rapid: datorita calitatii slabe ale materialelor sintetice se deterioreaza si rareori pot fi purtate mai mult decat un singur sezon.Desi aceste haine de barbati sunt accesibile, daca ne gandim bine, nu merita cumparate, pentru ca asta inseamna de fapt cumparaturi continue, in fiecare sezon, pentru a fi in trend, dar si cu haine care sa arate bine pe noi.O garderoba pentru barbati trebuie sa contina haine specific barbatesti, intr-un stil clasic sau vintage. Adica haine pentru barbati din materiale de calitate . Camasile, sacourile, pantalonii, puloverele trebuie sa fie din materiale adecvate sezonului in care sunt purtate: bumbac, casmir, mohair, lana pentru sezonul rece, iar pentru sezonul cald costumele, pantalonii sau sacourile din in si bumbac sunt o alegere excelenta.Materialele de calitate insa, in general, sunt mai scumpe, desi pot fi purtate mult timp si ne simtim bine in ele, datorita proprietatilor lor. Hainele de barbati sintetice sunt o solutie buna pentru a mentine un buget redus destinat tinutei si au si cateva avantaje, cum ar fi de exemplu ca nu se sifoneaza prea rapid, insa acestea se deterioreaza rapid.Ce este de facut totusi daca dorim sa alocam bugetul nostru nu foarte mare achizitionarii unor piese de calitate?O solutie excelenta sunt piesele vestimentare second hand de firma, de la branduri mari. Calitatea oferita de colectiile de designeri ne asigura atat materiale de calitate, dar si o croiala adecvata care ne avantajeaza si ne face placere sa le purtam. Hainele de barbati pre-owned ale brandurilor mari sunt benefice atat pentru noi, dar si pentru mediu. In acest fel contribuim la reducerea risipei resurselor naturale, promovata de industria hainelor ieftine. LaMajole este o companie care activeaza in domeniul hainelor de femei, barbati si copii second hand, de calitate premium. Piesele vestimentare sunt de la marile case de moda, sau din colectii de designer, avand o stare si o calitate excelenta. Iar achizitionarea unor piese de calitate ne scutesc atat de banii investiti incontinuu in haine, dar si de timpul pierdut pentru cautarea celor mai bune haine de barbati. Magazinele fizice si cel online ne asigura o perioada de retur de 14 zile, iar pozele detaliate si masuratorile reduc riscul de a cumpara haine care nu sunt pentru constitutia noastra.