Jachetele sezonului de primavara 2020

Fiecare inceput de sezon este momentul perfect in care sa iti redefinesti stilul, in care urmaresti cu entuziasm noile trenduri si colectii, pentru a alege articolele care ti se potrivesc si care iti pun in valoare personalitatea. Iar cand vine vorba de jachete avem decizii grele de facut in fiecare sezon de tranzitie.Noi iti propunem cateva tinute in care poti purta aceasta jacheta cool. Alege un trenci clasic in nuante de alb, negru, bej sau kaki, usor de asortat in tinute eclectice pentru lunile ce urmeaza. Tonurile minimaliste iti vor permite sa completezi orice outfit cu accesorii in culori puternice, indraznete.Construieste-ti o tinuta relaxata, perfecta pentru orice zi a saptamanii, cu blugi drepti Levi’s, o pereche de balerini si un sacou cu carouri. Asa vei avea inca un strat stylish si calduros pentru zilele in care vantul de primavara e putin mai rece.Intr-o zi cu soare opteaza pentru accente chic: pantaloni albi, o camasa asimetrica in tendintele acestui sezon, o pereche de sandale cu toc inalt si un colier simplu, auriu. Totul completat perfect de un trenci de culoarea vaniliei!Foloseste acum anii 70 ca inspiratie si alege sa porti trenciul tau cu fuste mini, bluze inflorate, camasi de matase cu guler ascutit si margele colorate. Daca vrei totusi ca look-ul tau sa fie modern, asta se poate rezolva printr-o pereche de pantofi cu barete si un pulover sau o vesta tricotata cu model multicolor.rezent deja in stilul de strada al fashionistelor din Romania, suntem convinsi ca trenciul va fi si mai popular in acest sezon. Stilul lejer, dar clasic pe care il reprezinta este comod si usor de asortat cu alte piese vestimentare.Si nu uita ca intotdeauna incaltamintea ideala pentru o tinuta cu trenci mai lung este cea cu nojite, pantofii si sandalele momentului cu sireturi fine din piele. Incearca o pereche depentru zilele in care vrei sa te simti puternica! Trenci-ul impermeabil e un must have in garderoba masculina, nu doar pentru evenimentele pe care le-ai planuit in lunile ce urmeaza. Outfitul perfect pentru acest stil de jacheta in lunile de primavara include un cardigan cu nasturi, o camasa din denim si ochelari de soare stil aviator - un look ce emana siguranta de sine si masculinitate. Nota editorului: pentru look-urile tale smart casual, alege o pereche de pantofi de barbati cu detalii elegante.Noi iti propunem sezonul asta un styling nou: modele de jachete cu gluga, usor de adaugat unei garderobe pentru primavara si usor de purtat sub un trenci clasic. Opteaza pentru un hanorac cu gluga intr-o culoare puternica sau o jachete impermeabila subtire, care poate fi purtata atat cu jeansi si ghete cat si cu un pantalon chino si tenisi.