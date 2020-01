Rochii - 5 Trenduri in 2020

Fie ca astepti un eveniment important in noul An, fie ca iti doresti sa adaugi cateva modele de rochii noi in garderoba, anul acesta sunt cateva trenduri pe care poti sa le ai in vedere atunci cand iti achizitionezi rochii elegante si rochii de seara sau de zi, pentru a fi la curent cu tendintele actuale.Cand vine vorba de moda, un lucru este sigur: trendurile sunt ciclice si revin din timp in timp. Asa se face ca la capitolul Rochii , 2020 se inspira in continuare din moda anilor 90 si ne aduce noi reinterpretari ale rochiilor consacrate in acei ani: croieli drepte, bretele subtiri, imprimeuri subtile si culori uni. Ne gandim la tinutele lui Kate Moss, Naomi Campbell, Winona Rider din perioada aceea. Opteaza pentru o astfel de rochie minimalista daca iti doresti un look retro-fresh.Un astfel de tip de rochie este rochia de seara si de ocazie, lunga, bordo, cu bretea detasabila, din barbie, Lotus, perfecta prin croiala simpla, geometrica, alaturi de sandale cu talpa patrata si accesorii simple.Rochia neagra, esentiala in garderoba oricarei femei, asa cum a decretat Coco Chanel in anii ei de glorie, inca se bucura de succes si este nelipsita din alegerile femeilor chic. Alege mai multe modele de rochii negre la care poti apela cu incredere atunci cand nu stii ce sa porti pentru o aparitie de succes! Iti sugeram modelul de rochie de ocazie, lunga, neagra, cu fusta conica, din barbie, Cairo.Probabil ai observat deja in vitrinele si pe site-urile magazinelor de moda, aceste maneci supradimensionate, atat la bluze, pulovere, rochii sau sacouri. Un lucru este cert: aceste rochii elegante cu maneci bufante, incretite, sau cu volanase s-au intors in moda si este timpul sa le adopti in garderoba ta! Iata un model care s-ar incadra in aceasta croiala: Rochie lunga, rosie cu fusta clos si maneci scurte, din barbie, LolitaProbabil la fel de populare ca rochiile negre, potrivite pentru ocazii mai speciale, rochiile sexy de vara, scurte si mulate de data aceasta sunt in continuare in trend. Asa ca e cazul sa investesti intr-o astfel de rochie, precis va merge de minune cu un bronz de mare, indiferent de ocazie! Chiar daca sezonul estival este departe, este bine sa ai aceasta rochie pregatita pentru zilele caniculare! Daca iti doresti un look glamorous, opteaza pentru accesorii opulente, aurii, bronz sau argintii si completeaza-ti look-ul cu un machiaj stralucitor!Optiunea recomandata de noi este rochia de seara si de ocazie eleganta midi, verde, pe umar, din barbie, OliveraFie ca sunt in V, drepte, sau pe rotund, decolteurile sunt in mare voga in acest an! Incearca sa-ti evidentiezi bustul cu o croiala indrazneata a rochiei in partea de sus, pentru a fi in trend! Iata ce modele de rochii de seara iti propunem: Rochia de ocazie, scurta, bordo, cu maneci evazate, din lycra, Savona