Stilul sport casual, trendul anului pentru femei

Treninguri, seturi practice de incercat

Perfecte pentru vara

Combinatii cromatice si de materiale

Tot mai mult se vorbeste despre stilul sporty, o fuziune intre sport si casual. A prins tot mai mult contur in randul preferintelor pe care femeile le au. Daca nu demult vorbeam despre incaltamintea sport casual asortata tot mai indraznet la tot felul de tinute, iata ca acum vorbim in mod special de imbracamintea reprezentativa pentru acest stil, adoptata tot mai adesea pentru tinutele de zi cu zi - compleuri sport, treninguri, pantaloni lejeri - la granita intre sport si casual.Te poti idenfitica cu acest stil daca esti femeia activa, cea care isi imbina programul fara pauze sau pur si simplu daca preferi atat stilul casual, cat si cel sport.Inca o dovada in plus a faptului ca stilul sport casual este urban si chic, in tendintele actuale este si colectia de. Accentul cade pe croi lejer, materiale de asemenea, fie textil, fie lucios. Avantajul acestor seturi este ca pot compune o tinuta lejera si fara alte completari. Asadar atunci cand doresti sa te simti comoda, dar fara sa iti compromiti imaginea, un compleu este binevenit.Treningul nu mai inseamna doar pantaloni si bluza, materiale sintentice potrivite pentru perioadele de activitate fizica. Ca tinuta urban chic, un trening de la Bobomoda vine cu bluze scurte, deasupra taliei sau cu cele decupate la zona umerilor. Astfel de detalii sunt in masura sa scoata din banal aparitia purtatoarei.Cu gandul la tinuta potrivita pentru aceasta vara nu se pot exclude seturile, compleurile. La Bobomoda acestea pot avea maneci scurte, seturi cu tricou si pantaloni scurti - de ce nu, in stilul bermudelor in mare voga la ora actuala. Si de aceasta data exista detalii care scot din anonimat, de la aplicatii stralucitoare ce formeaza modele pana la bluze fara maneci, linii subtile.Pentru cele care doresc sa compuna o tinuta sport casual din piese diferite, specialistii spun ca ideal ar fi de pastrat o regula destul de simpla: in partea de sus casual, sport in partea de jos. La fel de usor pot fi integrate compleurile de la Bobomoda, cu bluze scurte si pantaloni cu snur in talie.Daca va gandeati ca un compleu se limiteaza la atat, iata ca se poate si mai mult. La Bobomoda se regasesc tipuri diferite, printre care si acele seturi din catifea cu un print alb-negru sau cele din material cu textura lucioasa, asemenea pielii ecologice. Nu lipsesc liniile laterale care pot avea efect optic de alungire.Printurile sunt de asemenea regasite destul de des, imagini ample care redau atractia centrala a acestor tinute. In completare insertii de materiale sunt si ele parte din design.Alte elemente parte din garderoba sport casual, la fel de versatile ca si compleurile se pot referi la hanorace spre exemplu; fie ca este vorba de cele cu fermoar, fie cele de-a-ntregul, hanoracele sunt confortabile si pot dispune de printuri si logo-uri diverse care sa devina design atractiv.De asemenea, jachetele pot fi la fel de bine parte din aceasta linie vestimentara. Una din combinatiile favorite se refera la jacheta casual din piele. Se poarta foarte mult si denimul, asociat cu broderii si incarcat de detalii.Cat despre capitolul pantaloni, acestia pot fi dintre cei mai simpli, permitand asadar ca piele din zona de sus sa iasa in evidenta. Acestia pot fi realmente piesele „cele mai sport” din toata combinatia, asociati cu incaltaminte sprot casual de asemenea, insemnand pantofi sport adaptati nevoilor de sti streetwear.Astfel de combinatii par atat de usor de realizat. Se impune totusi nevoia de a gasi acele articole vestimentare care ti se potrivesc. Prin urmare descopera Bobomoda si ale sale optiuni din colectiile prezentate online. Fie luate separat, pantaloni, colanti, topuri, fie seturi precum sunt compleurile si treningurile Bobomoda are se pare un raspuns pentru orice preferinta de stil. Pastrand un echilibru al stilurilor, ai de unde alege si acele seturi pur sport, pentru fitness, alergat sau pur si simplu pentru plimbari indelungi in parc. Le vei regasi si pe acestea in aceeasi colectie de la Bobomoda, optiuni pentru gusturi clasice. Insa atunci cand indraznesti ceva mai mult iti permiti sa combini cu bun gust doua stiluri ce sunt si feminine, dar si confortabile.