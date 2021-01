Tendinte 2021. Care sunt cele mai in voga accesorii ale anului

Chiar daca traditionalele prezentari de moda din marile orase au fost inlocuite de evenimente in mediul online, creativitatea designerilor nu a fost mai prejos de asteptari. Optimismul, entuziasmul si pasiunea pentru o viata traita frumos par a fi conceptele care au inspirat cele mai cunoscute case de moda. Si pentru ca accesoriile sunt sarea si piperul oricarei tinute, ti-am pregatit informatii despre cele mai cool si mai interesante tendinte de anul acesta din acest domeniu.Imediat ce vremea iti va permite sa renunti la caciula sau la palarie, trebuie sa incerci unul dintre cele mai in voga trenduri din acest an: diademele si clamele. Fie ca este vorba de modele simple, din metal, sau accesorizate cu perle si pietre pretioase, exista o singura regula de care trebuie sa tii cont: nu fi discreta! Clamele de par cu nume de branduri, coronitele ornate dupa inspiratie baroca sau palariile de pescar foarte colorate sunt aici sa iti transforme orice tinuta intr-o adevarata aparitie notabila.Chiar daca in materie de ceasuri designerii raman fideli modelelor clasice si, mai mult decat atat, readuc in atentia publicului modele retro, tendintele anului se resimt si in domeniul orologeriei. Asadar, se poarta ceasurile cu curele din piele sau din material textil in culori pastelate, bleu, roz, bej sau in nuante puternice de visiniu sau bleumarin, cum sunt cele de la casa Pierre Cardin . Cand alegi un astfel de ceas, asigura-te ca se potriveste cu stilul garderobei tale, ca sa il poti asorta la orice tinuta.In materie de incaltaminte, designerii italieni si-au impus opinia: se poarta pantofii cu varful ascutit si kitten heal. Daca vrei sa fii cu adevarat sic, opteaza pentru modelele bicolore din piele lacuita. Daca varianta aceasta nu ti se pare foarte comoda, incearca-le pe cele din piele intoarsa, care este mai moale si ia mai usor forma piciorului tau.Trendul baby-bag mai ramane cu noi un sezon si se reinventeaza. Gentile pe care unii designeri le propun anul acesta sunt atat de mici incat pot fi usor confundate cu un pandantiv mai mare. Inspirate din accesoriile pentru telefoanele mobile de la inceputul anilor 2000, aceste gentute sunt potrivite in principal pentru iesirile din timpul liber, pentru ca aspectul utilitar este neglijabil.Pentru vara, tendintele recomanda colierele din margele colorate sau din pietre semipretioase, in orice marime vrei. De la margele rotunde supradimensionate din plastic la colierele din coral cu accesorii metalice, poti alege orice se potriveste cu stilul si garderoba ta. Retine un singur aspect: cu cat mai colorat, cu atat mai bine!Pentru o aparitie cu adevarat inedita, alege o pereche de cercei extravaganti sau, mai bine, doi cercei diferiti. Potrivit tendintelor de anul acesta, cu cat e mai mare diferenta dintre cei doi cercei pe care ii porti, cu atat tinuta arata mai interesant. Daca vrei sa faci astfel de asocieri nonconformiste, ai grija sa ramai in aceeasi zona estetica. Daca intr-o ureche iti pui un cercel extravagant cu mai multe perle, pentru urechea cealalta opteaza tot pentru perle.Pentru cele care s-au obisnuit sa poarte adidasi in aproape orice fel de tinuta, pentru ca sunt atat de comozi si pentru ca totul arata mai cool in felul acesta, avem o veste buna: pantofii sport sunt in continuare in tendinte. Varianta ugly sneakers nu mai este atat de populara, in schimb revin in forta modelele retro de inspiratie anii ‘70 si ‘90. Daca esti inalta si ai o constitutie mai solida, ar fi recomandat sa iti alegi o pereche de pantofi sport care se inspira din estetica anilor ‘90, in timp ce femeile cu silueta mai delicata este indicat sa se orienteze pentru modelele retro, cu talpa mai subtire.