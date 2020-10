Cum creezi tinute moderne cu caciuli si manusi

Există multe lucruri pe care nu le putem controla - vremea, economia, rezultatele sportive, etc. Totuşi, modul în care ne îmbrăcăm şi ne prezentăm străinilor şi persoanelor nou cunoscute nu este unul dintre ele.Prima impresie este puternică iar aspectul vizual poate chiar eclipsa ceea ce spunem. Iată de ce ar trebui să acordăm mai multe atenţie garderobei şi să creăm ţinute plăcute care să ne reprezinte într-un modă adecvat.Vom vedea în continuare cum poţi crea ţinute moderne cu pulovere barbati , căciuli şi mănuşi.Alegerea materialului din care este confecţionat puloverul depinde de scopul acestuia, dacă vrei un pulover călduros şi confortabil pe care să te poţi baza în zilele friguroase de iarnă, puloverele de lână sunt cea mai bună alegere. Acestea merg de minune cu caciuli barbati din lâna şi pot arăta foarte modern în combinaţie cu o jachetă de iarnă din piele.Pe de altă parte, dacă vrei un pulover pe care să îl porţi toamna cu manusi barbati din piele, te poţi orienta către bumbac.Înainte de a cumpăra un pulover, este recomandat să îl probezi. Spre deosebire de o camasa barbati , din cauza materialului şi a modelului de tricotaj, aceeaşi dimensiune de pulover poate avea un aspect complet diferit.Datorită faptului că puloverele tind să se micşoreze după spălare, se recomandă să nu alegi puloverele strâmte şi să mergi pe variantele puţin mai lejere. În plus, dacă urmează să îl porţi cu tricouri barbati , deci ca strat suplimentar, ar trebui să ai puţin spaţiu la dispoziţie.Chiar dacă vor costa mai mult, cumpăra pulovere de calitate pentru că te vor ţine mai mulţi ani şi se vor dovedi o investiţie inteligentă. Totodată, ţine cont de tonul pielii şi de forma corpului. Dacă eşti o persoană preocupată de natură, alege fibrele naturale, precum bumbacul sau lâna, şi evită-le pe cele sintetice.Pentru ca puloverele să dureze mai mult şi să arate întotdeauna ca noi, urmează instrucţiunile de curăţare cu care vin. Pentru a nu se deformă, puloverele trebuie păstrate în pungi etanşe şi nu agăţate pe umeraşe.Puloverele Aran sunt o capodoperă cu un model de tricotat special, diferenţiat în funcţie de purtător. Erau purtate de marinari, motiv pentru care sunt foarte călduroase şi merg de minune cu căciuli şi mănuşi din lână. Este genul de pulover care se remarcă printre cele mai confortabile şi călduroase haine din garderoba unui bărbat.Caşmirul este un fir natural care provine de la capre. Uimitor de delicat, uşor şi călduros, caşmirul este foarte plăcut la atingere, iar un pulover din acest material este o achiziţie de valoare pentru garderoba oricărui bărbat. Se potriveşte de minune cu pălăriile şi mănuşile din piele şi va oferi întotdeauna un look sofisticat şi elegant.Cu un pulover din caşmir deschis la culoare şi o pereche de pantaloni de culoare închisă se poate obţine un contrast plăcut şi modern care nu va trece neobservat.Pentru o ţinută formală, alege să porţi un pulover din caşmir în aceeaşi culoare cu pantalonii şi pălăria.