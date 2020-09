Topuri dama, cum le alegi si cum le integrezi in tinute office impecabile

Topurile sunt articole vestimentare impresionante. Sunt confortabile, disponibile într-o gamă foarte variată de tipuri, modele, culori.Pentru că sunt atât de apreciate sunt şi foarte populare, în special în rândul doamnelor şi a tinerelor care vor să se bucure de un plus de eleganță, își găsesc cu ușurință locul în garderobă. Aceste piese sunt foarte versatile şi sunt folosite cu succes de persoanele care doresc să realizeze ţinute office impresionante.Faţă de piesele selecţionate pentru outfiturile casual, cele utilizate pentru desăvârşirea ţinutelor office sunt mai sobre şi mai simple. Când alegi să completezi garderoba de birou trebuie să te orientezi către topuri damă elegante . Sunt mai potrivite față de cele destinate stilului casual. Alege piese monocrome, cu accesorizare minimalista. Negru, alb, bej, crem şi culorile pastel sunt potrivite pentru stilul office. Topurile pentru birou nu trebuie să deţine imprimeuri, nu trebuie să fie colorate.Pentru a da energie ţinutelor şi pentru a le personaliza poţi alege să foloseşti accesorii. Eşarfa roşie pusă în jurul gâtului, ceasul de mână şi brăţara discretă sunt câteva dintre elementele care te ajută să creezi un look care te reprezintă. Geanta office şi cureaua sunt alte accesorii excepţionale și reprezintă soluții potrivite pentru ţinute personalizate.Trebuie să ţii seamă că vei petrece mai mult de opt ore în fiecare zi în ţinuta de serviciu. Este important ca piesele alese să fie confortabile, prietenoase cu piele, să îţi sporească bunăstarea. Alege topuri confecţionate din fibre naturale, care se simt bine. Fibrele din bumbac sunt soluţii pentru orice anotimp, pe când cele din lână sunt potrivite în anotimpul rece. Topurile realizate din mătase sunt potrivite pentru vară.Topurile sunt piese cheie, în special când sunt corect alese şi te ajută să te exprimi, să te simţi feminină şi în acelaşi timp încrezătoare. Poţi asocia topuri elegante monocrome cu fuste midi, drepte sau fuste în forma literei A. Îl poţi combina cu pantaloni drepţi, fusta pantaloni sau pantaloni ţigaret. Pantofii stiletto, pantofii cu toc gros şi cei cu imprimeuri brogure sunt piesele care te ajută să pui în valoare un outfit desăvârşit.Crează ţinute echilibrate alegând cromatică adecvată. Bucură-te de look impecabil în orice moment cu piesele care te reprezintă.