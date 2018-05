Cosmeticele metabolice tin timpul in loc!

Teo, Sonia Trifan, DjWanda sunt doar cateva dintre fanele acestui tratament-minune. Bogat in substante cu actiune asupra metabolismului pielii (celule stem din plante), specialistii il recomanda ca pe un ritual de ingrijire si de frumusete, fiind responsabil cu regenerarea, reechilibrarea, rehidratarea si detoxifierea in profunzime a pielii.Gratie multiplelor avantaje pe care le ofera persoanelor care au peste 25 de ani, Infinity (Selenia) este cea mai comuna recomandare a specialistilor in cosmetica, dar si a medicilor chirurgi-esteticieni, acesti din urma recomandand-ul pentru mentinerea sanatatii si frumusetii inainte si dupa orice interventie:“Serurile ultraperformante de detoxifiere si regenerare, masca cu efect restorativ si tonifiant, asemenea botox-ului si crema puternic hidratata, cu 4 tipuri de celule stem din plante, alcatuiesc ritualul absolut de infrumusetare si mentinere a sanatatii si tineretii pielii. Un cocktail cu rezultate uimitoare, pe care il recomand atat pacientelor cu probleme usoare, care nu necesita interventii chirurgicale, cat si celor care au nevoie de interventii invazive”, spune Florin Juravle, medic chirurg-estetician Clinica Statera.Inainte de a opta pentru un tratament sau altul, ideal este sa cunoastem toate proprietatile substantelor active ce urmeaza a fi aplicate pe fata/introduce in derm.Tratamentul Infinity se compune din:- DETOX SERUM - ser detoxifiant, care este protector si antioxidant, cu celule stem de origine vegetala (Horehound, Chondrus crispus red seaweed, ginseng), Vitamina E, pro-vitamina B5.Acest ser multi-tasking protejeaza tenul si maximizeaza capacitatea lui de a face fata stresului oxidativ si poluarii, oferind pielii un scut protector rezistent.- REVITALIZING SERUM - ser reparator hiper-concentrat, cu o actiune extraordinar de puternica. Contine celule meristematice (stem) din Gardenia, 4 isoforme de Acid Hialuronic, extract de microalge Euglena Gracilis (cu o imensa capacitate dermo-regeneratoare) si o formula de Resveratrol cu actiune forte antioxidanta si anti-toxine. Are efect puternic de hidratare, confera fermitate, tonifica si da energie pielii, activand procesele naturale reparatorii.- BOTOX-LIKE MASK - masca asemenea botox-ului, cu efect restorativ si tonifiant datorita unei formule complexe de peptide, celule stem din Floare de Colt, Ceramide, Vitamina E si ulei esential de Hypericum. Efectul extraordinar de lifting este dat de proprietile uimitoare ale moleculei pantentate SYN-AKE®, formate din anumite tripeptide, similare cu cele gasite in veninul de vipera, dar si peptidele speciale Argireline. Rezultate: efect de lifting imediat, reducerea ridurilor de expresie, vindecarea microleziunilor, o piele mai intinsa si mult mai fina.- REDENSIFYING CREAM - o crema usoara si matasoasa, care se absoarbe rapid in piele, dand imediat prospetime, confort si o extraordinara luminozitate. Contine o formula unica de 4 concentrate naturale pretioase: 4 tipuri de celule stem din plante (Edelweiss, Buddleja, Marrubio si Gardenia), Ceramide, Reconstructed NMF, Fosfolipide, Vitamina E, Vitamina C si filtre pentru lumina solara, dar si pentru lumina albastra si infrarosie!Sonia Trifan, cunoscuta si pentru apetitul ei pentru o imagine exemplara, mentinuta printr-o dieta vegetariana de mai bine de 10 ani, se declara de-a dreptul incantata de efectele miraculoase ale cosmeticelor metabolice:„Sunt extrem de multumita de efectele acestor substante naturale, ma bucur enorm ca pot beneficia si eu de acum de acest tratament, despre care aflasem cu ceva timp in urma, dar pe care nu-l puteam face decat foarte rar, in strainatate. Vreau sa-i multumesc inca o data domnului doctor Florin Juravle, un adevarat profesionist, care are grija de aspectul meu si de la care am primit cele mai pretioase sfaturi de infrumusetare si mentinere a calitatii si sanatatii pielii”, spune designerul.