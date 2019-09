Cum afecteaza poluarea tenul. Curatare in 5 pasi

Poluarea este problema cu care omenirea se lupta din ce in ce mai mult. Stilul de viata modern (mase plastice, poluare, tehnologie, fast food) este responsabil pentru diversele afectiuni ale pielii si pentru imbatranirea prematura. Poluarea este degradarea mediului prin eliberarea de materiale care nu sunt prezente in mod natural in aer,apa sau sol. Consecinta este ca intreg ecosistemul este astfel perturbat, iar unele specii de plante sau animale pot chiar sa migreze sau sa dispara definitiv.Laboratoarele Phyt’s France cerceteaza continuu astfel de probleme, astfel incat au dezolvat o noua gama de produse 100% organice, cu ingrediente active pregatite sa protejeze tenul de poluarea cu care ne intalnim la fiecare pas. De ce este atat de periculoasa POLUAREA? Deoarece unele particule sunt de 20 de ori mai mici decât porii pielii, diferiții poluanți afectează epiderma și contribuie la perturbarea echilibrului sau. Anumite particule poluante din aer pot duce la afectiuni ale pielii precum alergii sau sensibilitate extrema (piele iritata si reactiva sau inflamatii). Mai mult, monoxidul de carbon asfixiază celulele, care nu vor putea functiona fara oxigen. Pielea este asadar mai sensibila si predispusa la iritatii, metabolismul incetinit iar tenul imbatraneste prematur. Exista o legatura stransa intre poluare si riduri, iar acest fapt este foarte bine cunoscut inca din studiile anului 2010. Poluarea este responsabila in mare parte de ridurile cu care ne confruntam si chiar pentru petele pigmentare. 80% din imbatranirea pielii poate fi pus pe seama poluarii.Fiecare tratament profesional Phyt’s vine cu o gama intreaga de produse cu care este recomandat sa continuam ingrijirea acasa. Sunt concentrate in ingrediente active, sunt 100% organice si raspund nevoilor tenului in functie de problemele noastre specifice. Gama “REVIDERM My Natural Anti-Pollution Protection” surprinde cu 5 astfel de produse.- Primul gest in ingrijirea zilnica este demachierea, iar produsul 100% organic este Gelée Nettoyante Anti-Pollution. Curata rapid si in profunzime pielea, indeparteaza complet make-up-ul chiar si pe cel rezistent la apa, elibereaza porii de particulele poluante si permite tenului sa respire. Ingrediente: Oligozaharid marin: anti-poluare, anti-radicali liberi; Uleiul de floarea soarelui si glicerina: mentin hidratarea pielii; Vitamina E de origine vegetala: antioxidant, anti-imbatranire.- Un Energy Booster fabulous, special destinat tenului expus la poluare, deshidratat, uscat si stresat. Ofera oxigenare profunda in timp ce hidrateaza si hraneste. O gura de aer proaspat pentru tenul tau! Este un produs cu textura usoara ce va fi aplicat pe pielea proaspat demachiata. Ingrediente: Oligozaharid marin: anti-poluare, anti-radicali liberi; Aloe Vera: hidratare; Extract de alge brune: crește oxigenarea si sinteza energiei celulare; Extractul de plancton: stimuleaza reînnoirea celulelor; Uleiuri de Avocado, Floarea Soarelui si Măslin: pastreaza umiditatea/hidratarea pielii; Vitamina E si extract de frunze de rozmarin: antioxidant; Clorofila de origine naturala: stimuleaza oxigenarea.- Este o crema formulata special pentru a proteja pielea impotriva stresului oxidativ, poluare, tutun, UV etc. Un produs revitalizant si extrem de protectiv, care reuseste sa construiasca o bariera invizibila de protectie pe suprafata pielii. Are o textura mai cremoasa comparativ cu Concentree si este recomandata oricarui tip de ten obosit si lipsit de vitalitate. Ingrediente: Aloe Vera: hidratare; Oligozaharid marin: anti-poluare, anti-radicali liberi; Ulei de Alune: pastreaza hidratarea pielii; Vitamina E Vegetala si extract de Rozmarin: antioxidant; Clorofila Vegetala: bost de energie si oxigen la nivel celular; Extract de Piper Roz: activeaza microcirculatia; Extract de Alge Brune: creste nivelul de oxigenare la nivelul celulelor si sinteza de energie.- Serum Anti-pollution este produsul din noua gama Phyt's special destinat ingrijirii de noapte a tenului. Protejeaza celulele de radicalii liberi, reduce deteriorarea lor, oxigeneaza si hraneste. Dimineata tenul este radiant, curat si reparat. Ingrediente: Extract de orez: anti-poluare; Ulei de cânepă: bogat în vitamina E, clorofila si acizi grasi, participă la regenerarea celulelor; Ulei de floarea soarelui: pastrează hidratarea pielii; Ulei de germeni de grau: eficient împotriva efectelor de îmbatranire a pielii si pierderea elasticitatii; Uleiul esențial de salvie: tonifiere; Ulei esențial de chiparos: tonifiant, antioxidant; Vitamina E de origine vegetală: antioxidant, anti-imbatranire.un produs recomandat pentru tenul stresat, devitalizat si expus factorilor de poluare agresivi. Ingredientele active din aceasta masca reusesc sa purifice in profunzime tenul, sa elimine impuritatile si sa ofere astfel luminozitate si suplete. Ingrediente: Aloe Vera: hidratare; Oligozaharid marin: anti-poluare, anti-radicali liberi; Extract de Macris: foarte bogat in Vit A, C si E, precum si numeroase minerale; Vitamina E si extract de Rozmarin: antioxidant;Clorofila Vegetala: boost de energie si oxigen la nivel celular.