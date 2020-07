Uleiurile de argan si de masline, aliatii frumusetii tale din cap pana in picioare

Pielea este cel mai de pret "accesoriu" al unei femei si trebuie sa se bucure de o ingrijire speciala, mai ales pe timp de vara. Fie ca pleci in vacanta la mare sau la munte, fie ca ramai in oras, in sezonul cald pielea este mult mai expusa la soare, praf, vant, asa ca trebuie rasfatata asa cum merita.Uleiul de argan si uleiul de masline sunt cei mai buni prieteni ai unei femei pe timp de vara si nu numai. Ambele au proprietati anti-oxidante, anti-imbatranire si fac adevarate miracole pentru piele, fiind folosite atat in forma bruta, cat si in compozitia unor produse cosmetice.Uleiul de argan are beneficii remarcabile pentru organism, fie ca il folosesti in alimentatie, fie ca il folosesti pentru proprietatile sale cosmetice. Uleiul de argan protejeaza si vindeca infectiile, combate acneea si eczemele, vindeca arsurile si pielea crapata, face minuni pentru par si unghii, hraneste si hidrateaza, regleaza productia de sebum si combate aspectul uleios al pielii. Uleiul de argan mentine pielea puternica, sanatoasa si are efect anti imbatranire si antioxidant.Produsele cosmetice cu ulei de argan pot fi cele mai bune prietene ale unei femei. Sunt potrivite pentru orice tip de piele, uscata, grasa sau sensibila, asa ca iti propunem sa folosesti cu incredere Senzate argan , un produs imbogatit cu ulei de argan si provitamina B5, fara parabeni, menit sa-ti protejeze si catifeleze pielea. Provitamina B5 are si ea proprietati emoliente, nutritive, calmante si regenerative, astfel ca rezulta o combinatie perfecta pentru pielea ta. Uleiul de masline este probabil cel mai folosit ulei in zona cosmetica. Este un adevarat elixir pentru frumusete din cap pana in picioare pentru ca face minuni pentru par, piele, unghii, datorita continutului ridicat de acizi grasi. Este extrem de hidratant si face pielea moale si catifelata, cum ti-ai dorit-o mereu. Un masaj regulat cu ulei de masline iti va face pielea mai elastica si te va ajuta sa scapi de antipaticele vergeturi care apar pe corp fie dupa o sarcina, fie dupa o cura de slabire, fie dupa pierderea de masa musculara. Bogat in antioxidanti, minerale si vitaminele A si E, uleiul de masline este potrivit pentru orice tip de piele, inclusiv pentru cea sensibila. Datorita compusilor sai, previne imbatranirea si aparitia ridurilor care dau batai de cap atat de mari femeilor. Prin urmare, poti folosi cu incredere Senzate Olive, un produs imbogatit cu ulei de masline si provitamina B5, creat special pentru a-ti proteja si catifela pielea.Gama Senzate face parte din portofoliul Grande Gloria, un producator de produse de ingrijire si protectie a pielii; cu formule fara parabeni, alcool sau SLES, produsele sunt delicate si prietenoase cu pielea, oferindu-i ingrijirea speciala de care are nevoie. In gama diversificata de produse cosmetice de o calitate superioara regasiti geluri de dus, sampon, spuma de baie, sapun lichid, uleiuri de corp, toate menite sa asigure o piele catifelata si hidratata.