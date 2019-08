4 aliati pentru un ten perfect la inceput de toamna

Formula sa conține ingrediente special alese pentru detoxifierea tenului și pentru protecția împotriva factorilor de mediu. Ideal pentru tenuri obosite, lipsite de luminozitate și sufocate din cauza lipsei de oxigen. Fiolele SOS Recovering Concentrate, cu efect calmant și reechilibrant în profunzime, în special în cazul pielii sensibile cu tendință atopică și cuperotică sunt recomandate după tratamentele estetice medicale precum cele cu laser sau peelinguri puternice. Cost în saloanele GETT’S : 178 leiAcidul hialuronic este un component natural al organismului al cărui scop principal constă în captarea și reținerea apei în piele. Această moleculă este considerată un adevărat "burete" deoarece poate să rețină o cantitate de apă egală cu de 1.000 de ori greutatea proprie. Factori externi și interni pot afecta cantitatea de acid hialuronic pe care o posedă fiecare persoană, influențând astfel starea generală a pielii. Power Hyaluronic îmbunătățește hidrodinamica naturală a pielii, combinând acid hialuronic cu diverse mase moleculare cu un puternic activator de acvaporine. Rezultatul este o piele mai confortabilă, perfect hidratată și cu un microrelief mai neted. Această gamă se adresează persoanelor cu vârsta peste 20 ani, pentru piele deshidratată la suprafață sau în profunzime cu microrelief cutanat neuniform și mici riduri. Culoarea pielii poate reflecta multe lucruri despre sănătatea ei, de exemplu, acumularea de oboseală. Instant Lifting Concentrate este noua fiolă cu efect de lifting rapid de la Skeyndor. Are un efect puternic și rapid de fermitate și întindere pentru pielea obosită sau cu contur nedefinit. Cu acest concentrat, veți obține și un machiaj mai rezistent și uniform.Cost în saloanele GETT’S : 178 leiSer de acțiune triplă antioxidantă cu vitamina C și extract de rodie și acai care acționează ca un scut împotriva pielii cutanate. Oferă un efect intens de lumină pe față. Îmbunătățește producția de colagen și unifică petele. Pentru pielea ternă sau stresată, care prezintă mici pete de culoare sau o culoare neuniformă și primele semne de îmbătrânire, Brightening Glow Concentrate de la Skeyndor este ceea ce aveți nevoie. O formula antioxidantă cu derivați din vitamina C, care iluminează pielea și îi redau o culoare uniformă, oferind strlucire din interior.Cost în saloanele GETT’S : 178 leiSerum crema cu efect anti-îmbătrânire, cu extract pur de retinol și pigmenți ce reflectă lumina, pentru toate tipurile de ten ofera un efect de reîntinerire și de estompare a petelor. In acelasi timp, noile fiole hidratante de la Skeyndor se numesc Intensive Hydrating Concentrate și au o acțiune intensă de rehidratare naturală cu ajutorul acidului hialuronic și precursorilor săi. Dacă aveți pielea deshidratată sau foarte uscată, acest produs vi se potrivește.Cost în saloanele GETT’S : 178 lei