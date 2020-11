Maskne: ce este aceasta noua afectiune cauzata de purtarea mastilor

Termenul maskne a fost explicat mai pe larg de Harry Dao, medic dermatolog la Loma Linda University Health, si nu este un fenomen nou, el existând deja de mult timp în lumea medicilor care poarta mască destul de mult timp pe parcursul zilei. Mai multe despre acest subiect am discutat cu Monica Lupu, expert in beauty si presedinte al Asociatiei Cosmetologilor din Romania.Maskne înseamnă defapt o acnee mecanică, o afecțiune provocată de purtarea echipamentelor de protecție un timp îndelungat. Purtarea măștii crează căldură, frecare și ocluzie care, împreună cu mediul umed creat de respirație, vorbit și transpirație, fac să fie rețeta perfectă pentru apariția erupțiilor cutanate. Explicația fiind simplă, noul mediu apărut sub mască, duce la încărcarea porilor, implicit la acnee simplă sau acnee chistică, spune Monica Lupu.Iată ce spune Monica Lupu:- spălatul pe față cu apă și un produs spumant/ gel potrivit tipului de ten și afecțiunilor - este cea mai importanta.Aplicarea unei, care să aibă rol de barieră împotriva frecării pielii cu masca, de preferabil să aibă în compoziție acid hialuronic, ceramide sau dimeticonă, pentru extra protecție și da! aș recomanda fără parfumanți.sau diminuarea cantității lui. În rețeta a ce se întâmplă sub mască, descrisă mai sus, machiajul nu face decât să dăuneze încarcând porii mai mult.celulelor moarte cu un peeling enzimatic sau folosirea unul gel de curățare cu acid glicolic. Acest lucru eliberează porii, permițând un echilbru între ceea ce se întâmplă sub mască și menținerea tenului sănătos.. Cât ești acasă lasă fața curată, fără machiaj, cu cel mult o cremă aplicată, evident potrivită tipului tău de ten.În momentul în care nimic din tot ce este menționat mai sus nu funcționează și simțiți că pierdeți ”comunicarea” și buna înțelegere cu tenul. Când zonele afectate devin dureroase, pruriginoase sau se descuamează, de asemenea ar fi bine sa te gandesti sa programezi o vizita la un medic dermatolog, mai spune Monica Lupu.