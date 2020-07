Riduri? Solutia pentru un ten luminos si tanar

Razele de soare, praful si alti factori de mediu pot afecta luminozitatea tenului si contribui la accentuarea ridurilor. Peptidele si hidrocolizii naturali se numara printre aliatii cei mai eficienti in a combate efectele acestor factori prin actiunea lor asupra tenului. Efectul? Un ten luminos, cu riduri diminuate vizibil.Skeyndor a lansat linia Corrective, un tratament cosmetic care reduce ridurile profunde și liniile de expresie în mod rapid și eficient. O inovatoare fuziune într-un singur tratament a trei mecanisme de acțiune: peeling, umplere și decontracturare – care poate produce un intens efect de netezire a ridurilor celor mai profunde.Peeling - Peptide biomimetice încapsulate pentru accelerarea regenerării naturale a pielii. Îmbunătățește bariera cutanată și capacitatea de autoprotecție a pielii, conferind hidratare și întârziind îmbătrânirea cutanată. Facilitează absorbția substanțelor active pentru un rezultat mai rapid.Efect de umplere - Incorporează tehnologia ULTRA FILLING SPHERESTM by BASF. Pe bază de HA cu masă moleculară mică combinat cu hidrocoloizi naturali. Capacitate de umplere a suprafeței pielii (SC) cu 17% mai mare față de generația anterioară, test ex vivo.Decontracturant - Peptidele cu efect dermolifting pre-sinaptice (botuline-like) sunt transportate în formă de Cosmetic Dronetm, pentru o mai bună selectivitate. Peptide cu acțiune pre și post sinaptică complementară pentru un efect decontracturant mai intens și de durată.Rezultat: ridurile dispar în mod natural și treptat de la prima sesiune. Noua gamă Corrective, disponibilă în toate saloanele GETT’S începând cu luna iulie include un tratament profesional disponibil în saloane și o 4 produse care pot fi achizitionate pentru acasa.