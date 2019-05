Uleiurile aromatice - elixirul vietii

Din cele mai vechi timpuri, natura a reprezentat un sprijin util si la indemana pentru oameni, in timp ce medicamentele sintetizate reprezinta produsul multor ani de cercetare, desi la baza acestora stau esentele diferitor plante.Natura are o perioada de existenta mai veche decat cea a omului, astfel, in acest sens a avut grija de specia umana inca de la aparitia acesteia. Insusi modul de functionare a organismelor vii parca este conturat si reactioneaza la stimulii oferiti de plantele ce se afla in apropiere de propriul habitat. Cu alte cuvinte, se poate spune ca omul si natura au cam aceleasi componente chimice ce se completeaza pentru o buna armonie.Cu timpul, oamenii au invatat ca esentele din natura pot fi benefice si astfel au reusit sa optimizeze folosirea plantelor pentru un efect cat mai rapid, dar si pentru a obtine rezultate diferite vizavi de diferse afectiuni. In principiu, cel mai simplu de administrat sunt ceaiurile, in timp ce pentru o stare de bine cu efect mai rapid, solutia poate fi reprezentata de uleiuri esentiale.Organismul uman, pentru o buna operare, are nevoie de toate elementele ce se gasesc si in natura si mai mult decat atat sa fie in limite normale. Carenta unui element poate aduce modificari grave in ceea ce priveste buna functionare a organismului ce se refera la armonizarea corpului cu mintea si spiritul.Cu totii stim poate ca orice portie de relaxare si voie buna ne ajuta atat psihic, cat si fizic. Specialistii spun ca foarte multe boli sunt cauzate de stres, neliniste si griji, fapt pentru care o stare sanatoasa a psihicului poate aduce reglementari majore in calea spre vindecare a organismului.Este mai dificil de identificat faptul ca unele comenzi ce provin de la creier se pot transforma in efecte concrete. Acele parti ale creierului care pot sa aduca modificari majore in starea de bine pot fi stimulate prin inhalarea sub diverse forme a aromelor dinPoate in ultimul timp este tot mai des intalnita aceasta forma de relaxare si prevenire a bolilor prin aromaterapie. Puterea plantelor ajuta, dar nu in sensul in care poate se asteapta unele persoane sceptice, ci mai curand vin in impulsionarea propriului organism pentru a-l ajuta sa lupte singur, fara efecte secundare, aceasta idee fiind concretizata prin faptul ca pentru uleiurile esentiale de concentratie mare este nevoie de o cantitate substantiala din acel tip de plante. Uleiurile aromatice pot fi folosite sub diverse forme - de tipul inhalarii, masajelor, ingerarii, fiecare dintre acestea utilizandu-se in functie de efectul pe care dorim sa il producem si tipul de planta de la care provine acel ulei.Un exemplu pentru starea de relaxare, care din cate se pare reprezinta un factor important in prevenirea unei game variate de boli, poate fi reprezentata de metoda inhalarii.dispune de uleiuri esentiale de la plante diversificate, astfel pentru o stare de liniste se recomanda uleiul de lavanda, bergamota, dar poate mai mult decat planta in sine un efect benefic are loc si in functie de preferintele de miros.Pe site-ul oficialse regasesc solutii in ceea ce priveste preferintele vizavi de starea de bine, dar si pentru prevenirea altor boli sau remedierea celor existente.