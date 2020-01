Sfaturi si produse pentru ingrijirea pielii in sezonul rece

In timpul iernii, pielea este adesea afectata de numeroase agresiuni externe – frigul, aerul foarte rece, vantul si aerul cald din interior. Aceasta are tendinta de a se usca mai usor, de a forma zone rosii si de a dezvolta o stare de disconfort.Prin urmare, pielea trebuie hidratata regulat pentru a ii reda catifelarea, supletea si confortul. Roge Cavailles are in portofoliul sau, imbogatite cu un complex format din agenti surgras si vitamine care ajuta la hranirea pielii, protejarea si imbunatatirea hidratarii.Pielea trebuie hidratata in mod constant – pe langa utilizarea unor produse de curatare potrivite, este important sa ii asiguri si o hidratare suplimentara prin folosirea unor lotiuni si creme special create in acest sens. Astfel, Roge Cavailles a dezvoltat gama de produse Nutrissance care are grija de corp, maini si buze.Produsele ofera un nivel ridicat de siguranta si pot fi folosite cu incredere datorita formulei lor hipoalergenice, tolerantei testata dermatologic si continutului de 97% de ingrediente active naturale.- Special formulat pentru pielea uscata si cu o formula extrem de hidratanta, infuzata cu vitamine, Laptele de corp Nutrissance reprezinta un adevarat aliat al pielii prin doua mecanisme: Pe de o parte protejeaza pielea uscata si sensibila impotriva deshidratarii datorita agentilor sai ultra-hidratanti; pe de alta parte hraneste in profunzime datorita complexului de vitamine, care stimuleaza productia celulara de agenti de hidratare proprii ai pielii.Datorita texturii sale lejere, Laptele de corp este absorbit rapid de catre piele si lasa in urma un strat protector.- Mainile sunt printre extremitatile cele mai afectate de agresiunile externe specifice acestei perioade, precum si de schimbarile majore ale temperaturii sau folosirea unor produse iritante. Astfel, acestea pot ajunge sa se confrunte cu o uscaciune severa si cu imbatranirea prematura a pielii.Pentru a le ingriji cat mai bine posibil si a le oferi o protectie de lunga durata, Roge Cavailles a dezvoltat Crema hidratanta de maini Nutrissance imbogatita cu agenti surgras si vitamine. De asemenea, reduce roseata si calmeaza iritatiile datorita continutului de amidon de orez.- Expuse in mod direct vantului si aerului rece, buzele au tendinta de a deveni sensibile si uscate. De aceea, pentru a combate aceste probleme este recomandat sa aplici oricand este necesar un balsam de buze nutritiv precum cel din gama Nutrissance.Balsamul reparator dezvoltat de Roge Cavailles prezinta aceeasi formula imbogatita cu agenti surgras si vitamine si asigura o actiune multipla – hraneste in profunzime, repara buzele si le protejeaza in mod eficient. In plus, are un parfum delicios de vanilie care va fi cu siguranta pe placul oricui il aplica!