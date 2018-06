Extensiile de par- tot ce trebuie sa stii despre ele

Multe dintre noi nu renunta la ele nici macar atunci cand merg la coltul blocului sa ia o paine. Dar vara, soarele este nemilos, iar daca perucile nu mai pot fi purtate, ele fiind simtite pe cap precum niste caciuli, vestea buna este ca exista extensii care pot fi purtate tot anul, dar cu anumite ingrijiri speciale. Care sunt acestea si cum le putem pastra frumoase indiferent de gradele de afara, ne explica Flory Niculae, hair-stilist expert in colorometrie.Ideale sunt extensiile din par natural, care sunt rezistente, dar arata si mult mai bine decat cele din fibre sintetice. In plus, acestea pot fi supuse unor tratamente care implica temperaturi ridicate, pot fi spalate, coafate si vopsite dupa placul fiecareia fata de cele sintetice, care nu sunt recomandate acestui tip de regim.Pentru ele care-si doresc parul mai lung sau cele care au parul mai rar, extensiile naturale sunt solutia perfecta. Extrem de utile sunt si in cazurile in care dorim accente de culoare fara a aduce prejudicii propriei podoabe capilare (nuante de blond fara decolorare chimica) sau ne dorim o coafura sofisticata pentru un anumit eveniment special la care participam (nunta, majorat, petreceri/evenimente monden etc.).Atentia pe care o acordam parului nostru natural este necesara si in cazul extensiilor. Parul este vulnerabil cand este ud si cand este supus timp indelungat temperaturilor ridicate. De aceea, ideal este sa le spalam cu sampon special pentru tipul de par – vopsit, tratat chimic etc., sa folosim masti pentru hidratare, sa le periem numai dupa ce le-am uscat complet si sa nu folosim excesiv placa de par.Extensiile se pot vopsi, dar nu pot fi decolorate. Decolorantul le distruge textura rapid. Pentru rezultate bune, intretinerea si tunsoarea extensiilor se fac la salon. Extensiile nu se spala la fel de des precum parul natural (spre ex., in cazul in care ai parul gras, te poti spala la doua-trei zile, fara a fi necesar sa speli la fel de des si extensiile. Daca dorim o noua linie, o noua tunsoare, aplicam mai intai extensiile, fie pe toata suprafata, fie doar una-doua suvite de-o parte si de alta a capului, si apoi tundem. Suvitele se numeroteaza ulterior pe spate, 1 stg, 2 stg etc., astfel incat sa nu le schimbam ordinea si implicit linia noii tunsori. Desi exista mai multe metode de prindere a extesiilor – cu cleme speciale, prin lipirea cu un adeziv incalzit aproape de radacina parului sau prin coaserea extensiilor pe parul natural, recomandata ca cea mai sigura si comoda varianta ramane cea de lipire cu banda adeziva speciala. Avantajele sunt – nu afecteaza parul natural, pentru ca nu implica temperaturi ridicate, nu este vizibil locul de aplicare (ca in cazul celor cu cleme), pot fi aplicate doar cateva suvite/mese in cazul in care se doreste doar indesirea parului.De la un bob scurt la unul lung De la par lins/intins la par foarte cret (afro-style) De la par deschis la culoare la par inchis la culoare si invers.