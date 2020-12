Ritualuri de infrumusetare pentru un look impecabil la petrecerea de Revelion

Douglas.ro

Fie ca petreci de Anul Nou acasa, cu familia, fie ca ai decis ca, dupa un an plin de restrictii, este momentul sa organizezi macar ceva restrans, cu cativa prieteni sau apropiati, cu siguranta te-ai gandit deja la tinuta pe care o vei purta in noaptea dintre ani si la felul in care o vei accesoriza. Cel mai important accesoriu, insa, este mereu o piele frumoasa si catifelata, in care sa te simti impecabil!Chiar daca ti-ai propus sa nu faci excese alimentare de Craciun pentru a nu avea surprize neplacute cu tinuta de Revelion, consumul de alimente grase, din carne de porc, si de dulciuri, se poate vedea pe piele, prin mici eruptii si iritatii. Chiar daca masa imbelsugata de Craciun v-ar putea face sa uitati sa mai beti si cate un pahar de apa, este important sa pastrati acest bun obicei, pentru ca hidratarea pielii vine si din interior. La exterior, va puteti ajuta tenul sa ramana curat, elastic si luminos cu creme hidratante pe care le gasiti pe, de la branduri celebre pe piata produselor cosmetice printre care Clinique, Guerlain, Lancome sau Teaology. Pentru o piele catifelata pe tot corpul, in care sa va simtiti excelent indiferent de tinuta pregatita pentru petrecerea de Revelion, apelati cu incredere la creme si lotiuni de la branduri ce sunt o garantie a calitatii.Pe Douglas.ro gasitipentru corp pentru toate gusturile, bugetele si tipurile de piele de la branduri cunoscute precum Rituals, Armani, Bruno Vassari, Collistar sau Dior, printre altele.Temperaturile scazute pot fi un dusman de temut al tenului. Desi meteorologii nu anunta conditii aspre de Sarbatori, nu uitati ca orice iesire in aer liber, in cazul in care va incumetati sa plecati la munte, trebuie sa fie precedata de un ritual de pregatire a fetei. O crema hidratanta de la branduri renumite precum Clarins, Clinique, Estee Lauder sauva hrani pielea fetei si o va pregati corespunzator pentru contactul cu temperaturile scazute si cu factorii poluanti din aer.Din trusa de cosmetice nu trebuie sa va lipseasca, nici macar pe timp de iarna, onu trebuie sa lipseasca din trusa de cosmetice nici macar pe timp de iarna, in special daca este zapada, pentru ca acestea reflecta chiar mai puternic razele soarelui. Pentru o ingrijire completa nu uitati si de ingrijirea pielii din jurul ochilor si de cea de pe timpul noptii, setulfiind ideal in acest sens.Sezonul rece este cel mai potrivit pentru o baie in cada, seara, poate chiar in timp ce va relaxati cu un pahar de vin alaturi si intr-o atmosfera de spa creata cu ajutorul unor lumanari parfumate. Profitati de ocazie pentru o exfoliere blanda, ce va indeparta stratul de celule epiteliale moarte si va scoate la iveala o piele proaspata, catifelata, mai ferma, gata sa va faca sa straluciti in noaptea dintre ani. Alegeti unul dintre produsele exfoliante din gama, bazate pe un mix luxos de ingrediente naturale care vor face pielea uluitor de neteda si elastica.Formula cu uleiuri pretioase combinate cu cristale de zahar sau sare de mare si aromele proaspete si delicate care imbata simturile va transforma banala baie in cada intr-o experienta sublima si revigoranta. Cuburile sauva vor ajuta sa creati o adevarata oaza de relaxare in locuinta proprie, datorita efectului hidratant, relaxant si parfumurilor unice.Daca pielea tip "coaja de portocala" va da batai de cap, puteti apela cu incredere la produse anticelulitice cum ar fisau uleiul Cellufight de la Elmiplant. Pentru un rasfat adevarat, rugati-va partenerul sa va ofere o sedinta relaxanta cu, pentru o hidratare ultra eficienta a pielii de pe intregul corp, care va capata un aspect mult mai ferm si mai tanar. Un an excelent incepe cu o tinuta pusa in valoare de o stare de bine si de o piele superba, iar o piele frumoasa incepe cuSursa foto: douglas.ro