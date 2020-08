Ce secrete dezvaluie lungimea unghiilor despre o femeie

- reflecta o personalitate indrazneata, sexy si provocatoare;- esti preocupata de imaginea ta in ochii celorlalti si esti o iubitoare de moda;- petreci mai mult timp la salon si prin magazine, decat acasa, in bucatarie;- iti place sa flirtezi chiar si cu barbatii cu care stii ca nu poti avea o legatura serioasa;- esti o fire dominatoare, specifica femeilor care stiu sa conduca, atat in viata de familie, cat si in cariera;- ai multi prieteni si multe relatii superficiale, dar nu te implici sufleteste decat daca poti obtine anumite avantaje.- arata despre tine ca esti feminina si romantica, o iubitoare a vietii casnice si foarte grijulie cu familia;- iti place linistea, echilibrul si armonia si te feresti sa intri in conflicte cu cei din jur;- esti muncitoare, dar nu esti prea atenta la detalii sau la exigentele sefilor, ceea ce te poate face sa pierzi in cariera;- se mai spune ca esti o fire sincera, uneori chiar naiva, desi, la momentul potrivit, stii sa iti aperi drepturile.- daca iti place sa iti tai unghiile foarte scurt, ai o gandire analitica, esti ingrijita si respecti principiile traditionale;- cum iti tai unghiile foarte des, toata lumea stie ca esti o perfectionista si privesti schimbarile cu un ochi critic;- unghiile scurte mai arata ca nu te dai niciodata inapoi de la munca si esti pregatita pentru perioadele lungi de efort sustinut;- daca porti doar un lac transparent pe unghii, esti o familista convinsa, daca le dai cu o oja mata, in culori tari, esti o femeie puternica si ambitioasa.