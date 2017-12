Cum sa ai cele mai frumoase unghii naturale, in functie de forma mainii tale

Niciun look pentru petrecere nu va fi reusit 100% daca nu ai unghiile perfecte. Stiai, de exemplu, ca poti sa ai cele mai frumoase unghii daca tii cont si de forma degetelor tale? Astfel, pentru femeile care au degete lungi se potrivesc de minune unghiile in forma patrata. Daca ai degetele lungi si subtiri, taie ungiile patratos, insa ai grija ca la varfuri sa fie putin ovale, in timp ce unghiile potrivite, daca ai degetele scurte si groase, sunt cele in forma ovala. Daca ai palmele mari, degetel groase si lungi, rotunjeste unghiile, la varfuri si poarta-le scurte, nu foarte lungi. Pentru degetele foarte subtiri, finute, se potrivesc unghiile sub forma unei migdale.Cand iti pilesti unghiile incepe cu o miscare de la margine spre centru si nu fi foarte ferma in miscari, ca sa previi exfolierea unghiei. Cand iti pilesti unghiile, ai grija sa fie intotdeauna uscate, pentru ca unghiile umede sunt mai fragile, deci se pot rupe.Ca sa scapi de neplacutele cuticule, foloseste un gel special creat pentru acest lucru, pe care il cumperi din magazine. Dupa ce termini, foloseste o crema pentru maini. Daca folosesti cleste pentru indepartarea cuticulelor, ai grija sa iti tii mainile intr-un bol in care ai pus 2-3 linguri de ulei de masline, putinz zeama de lamaie si un pic de sare de mare, timp de 10 minute, ca sa se inmoaie pielita de la baza unghiilor. Dupa aceea, sterge-te pe maini si poti sa incepi sa folosesti clestele ca sa indepartezi cuticulele.Inainte sa aplici oja, indeparteaza stratul vechi de oja de pe unghii, cu acetona, dupa care spala-te pe maini si sterge-te bine cu un prosop. Incepe sa aplici oja, mai intai pe centrul unghiei, de la baza spre varf, dupa care aplica oja si in partile laterale ale unghiei. Lasa sa se usuce, dupa care aplica un nou strat de oja.