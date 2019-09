Manichiura 2020: Ce culori se poarta si care sunt cele mai noi tendinte 

Iata cele mai noi tendinte in materie de manichiura:Sclipiciul revine la moda in 2020. Capata insa o simplitate eleganta, deoarece nu este incarcat si vine ca o reinventare a manichiurii french.Imprimeurile salbatice specifice anilor '80 revin in forta in 2020. Acestea capata noi dimensiuni si o paleta de culori exploziva. Le vei adora.Manichiura french capata o noua abordare in 2020. Aceasta apare atat la baza unghiei, cat si in varf.Culoarea anului in materie de manichiura in anul 2020 va fi burgundul, specific anilor '70.