Manichiura perfecta acasa sau la salon

Cui nu ii place sa aiba manichiura perfecta zi de zi? Pentru ca acest vis sa devina realitate, avem acum la indemana ojele semipermanente si toate accesoriile necesare pentru manichiura de top. Pe langa base coat, top coat si ojele colorate, un instrument de baza este lampa pentru manichiura si pedichiura.Fie ca doresti sa economisesti timp, noul tau hobby este infrumusetarea unghiilor sau ai deja un business in acest domeniu, trebuie sa achizitionezi cele mai bune produse pentru clientele tale. Astfel, toata lumea va fi cu zambetul pe buze si incantata de rezultat.Lampile UV si LED sunt acum la indemana oricui, cu doar cateva clickuri si la preturi atat de accesibile incat te vor surprinde.Lampile pentru manichiura si pedichiura se impart in doua categorii, in functie de caracteristicile pe care le au si tipurile de produse folosite. Lampa UV se foloseste atat pentru manichiura, cat si pentru pedichiura. Fiecare are un senzor de pana la 120 de secunde, in functie de tipul manichiurii sau al pedichiurii pe care o aplici. Insa de un lucru poti fi sigura: aceasta iti vor oferi calitatea de care ai nevoie de fiecare data. Foloseste-o cu incredere, fie ca esti incepatoare in domeniu sau ai deja experienta!Lampa LED poate si ea fi folosita atat pentru manichiura cu oja semipermanenta, cat si pentru cea cu gel. Avantajul acesteia este ca produsele folosite pot fi atat cele UV, cat si cu LED. Are si aceasta un timer de pana la 120 de secunde, in functie de tipul manichiurii efectuate.Exista un nou tip de lampa LED, cel Gelish, care imbunatateste confortul manichiurii fara a afecta siguranta procesului. Acest tip de lampa are ecran digital, pentru o utilizare mai usoara.Ca si orice alt aparat, si lampile UV sau LED au nevoie de consumabile, care se deterioreaza de-a lungul timpului si trebuiesc inlocuite, pentru o mai buna utilizare a acestora.Accesoriile care trebuie inlocuite din cand in cand se gasesc la un click distanta.Pentru o uscare rapida si perfecta, neoanele au o importanta majora. Tocmai de aceea este nevoie sa le schimbi atunci cand puterea lor scade si lampa te atentioneaza. In functie de tipul lampii, alege-le pe cele care se potrivesc si atat tu cat si clientele tale veti fi multumite pentru mai mult timp.Lupa cu suport de masa este acel accesoriu care te va ajuta sa vezi micile imperfectiuni care pot aparea de-a lungul procesului manichiurii si pedichiurii, cat si micile transformari ale pielii datorita luminii reci pe care o emana. Nu trebuie sa-ti faci probleme, aceasta nu iti va afecta ochii in niciun fel.Ca si orice alt aparat, lampile trebuie ingrijite corespunzator atat pentru durabilitatea lor, cat si pentru siguranta ta si a clientelor.Astfel, nu ezita sa le cureti dupa fiecare utilizare. De obicei, partea de sus este rabatabila si astfel poti sa ii oferi cea mai buna curatare si igienizare.Este indicat sa folosesti produse speciale pentru lampi UV si LED, ca sa te asiguri ca nu vor fi deteriorate in timpul procesului de curatare.Lampile UV si cu LED au avantaje care te vor scapa de multe batai de cap de-a lungului timpului. Poate cel mai important este ca nu trebuie sa astepti o perioada lunga de timp pentru a-ti usca unghiile fara grija ca se vor strica daca le atingi de ceva.Un alt avantaj important este acela ca asigura o uscare uniforma a ojei - fie ca e semipermanenta sau cu gel - si astfel imperfectiunile nu isi vor avea locul in manichiura ta sau cea a clientelor tale.Sunt usor de transportat, daca vrei sa mergi acasa la o prietena sau clienta sa faci manichiura intr-un mediu care ii este cunoscut si la indemana. Fiind usoare, pot fi transportate in geanta lor sau una care iti este tie comoda.Lampile UV si LED pot fi achizitionate online, la preturi competitive si de o calitate superioara. Avantajul lor este si o gama variata de preturi, care se incadreaza in diferite tipuri de bugete, in functie de cat doresti sa aloci pentru acestea.Fie ca esti la nivel de hobby, incepatoare sau cu cativa ani de experienta in spate, alege lampa care ti se potriveste si vei face minuni pe unghiile tale, ale prietenelor sau ale clientelor. Iar acestea vor reveni de fiecare data cu zambetul pe buze!Credite foto: pexels.com