Cum iti decolorezi parul fara sa il distrugi. O poti face chiar la tine acasa

În plus, multe femei tind să își vopsească părul de mai multe ori pe an și astfel sansele de-al deteriora sunt mult mai mari. Exista insa tehnici mai puțin agresive și chiar naturale pentru a ne decolora părul si sa obtin nuanta dorita.Parul este impartit în trei părți. Pe de o parte, găsim cuticula care este formată din celule compuse din cheratină și este responsabilă de protejarea interiorului părului influențând, de asemenea, luminozitatea și culoarea fibrei de păr. Pe de altă parte, crusta. Cortexul formează interiorul părului, compoziția acestuia este de aproximativ 70% din masă, restul fiind celulele keratinizate. Și, în final, măduva, care este partea centrală a părului în care sunt concentrate pigmenții și grăsimile naturale ale glandelor sebacee.Structura sa este poroasă. Decolorarea este un proces în care proporția de culoare a părului scade, afectând direct pigmenții. Combinația dintre apa oxigenată și produsul de decolorare produce acțiunea de eliberare a oxigenului activ prin atacarea pigmentului care are ca rezultat decolorarea, care va depinde de pigmentarea inițială a părului. Pentru a obține un blond intens dintr-o culoare inchisa a parului, decolorarea trebuie sa se faca de mai multe ori.Decolorarea cu produse chimice este un proces agresiv. Prin urmare, ar trebui să fie făcut cu prudență, deoarece poate avea consecințe negative în viitor și chiar și la momentul aplicării.Musetelul si lamaia sunt uneledintre cele mai utilizate produse pentru a decolora părul.Procedura este ușoară. Într-o oală, fierbem două pahare de apă. Când se fierbe, punem două pungi de flori de musetel. Apoi, ducem la frigider să se răcească. Când este rece, adaugi sucul de o jumătate de lămâie. Cu părul umed și cu ajutorul unui pulverizator sau spray, aplică amestecul pe păr si lasa-l sa acționeze timp de aproximativ douăzeci de minute. Această operație trebuie făcută cel puțin de două ori pe săptămână pentru a te bucura de rezultate. Pentru a spori rezultatele, poti adăuga extract de mușețel in șampon. În acest fel, intensificăm efectul cu băile zilnice. Există chiar și produse de acest tip care comercializează extract de mușețel.Albusul de ou, berea si lamaia pot ajuta la decolorarea naturala a parului. Mai intai se bat albusurile spuma, peste care se adauga berea si lamaia.Aplică această mască pe parul umed și las-o să acționeze timp de douăzeci de minute, apoi clateste cu multă apă. Fa acest tratament de două ori pe săptămână.