Modele de unghii pentru Craciunul 2019 

Iata ce se poarta in materie de modele de unghii cu ocazia Craciunului in 2019:Rosul ramane in tendinte sin in 2019. Este o culoare nemuritoare, ideala pentru sarbatori. Pentru a-i da o nota de eleganta poti adauga si cateva accente aurii.La fel ca rosul si auriul, argintiul este si el in tendinte anul acesta. Astfel, daca nu vrei sa optezi pentru o culoare stridenta si iti doresti o manichiura mai discreta, poti opta pentru gri si argintiu.Bastonasele de bomboane sunt perfecte pentru Craciun. Un model de manichiura inedit si foarte inspirat pentru sarbatori. Pentru a le realiza este nevoie sa alegi un fond alb pentru unghii si sa trasezi pur si simplu dungi rosii subtiri. Vei obtine un efect wow.Sclipiciul este vedeta sarbatorilor. Asadar, de Craciun si de Revelion, poti fi mai indrazneata si poti adauga putina stralucire in viata ta.Budinca nu este doar de mancat. Te poti delecta cu ea chiar si pe unghii. Acest model de manichiura va atrage cu siguranta atentia celor din jur si va fi admirat.Omul de zapada este un simbol al iernii si al Craciunului. Un astfel de design pe unghii va fi perfect pentru perioada sarbatorilor.Brazii sunt si ei vedete anul acesta de Craciun. O manichiura cu braduti te va inveseli cu siguranta in perioada sarbatorilor.