Scurta istorie a parfumurilor

Parfumurile. Tuturor ne plac. Mai dulci, mai puternice, mai exotice, mai subtile, parfumurile ne oferă acel plus de încredere și de distincție în societate, fie că e vorba de o ieșire în club sau de o zi obișnuită de muncă, la birou. Care este, însă, istoria parfumurilor? Când au apărut ele și cum au evoluat pentru a ajunge astăzi la produsul pe care-l cunoaștem cu toții?Încă din Antichitate, parfumurile au fost înconjurate de un caracter sacru. În Epoca de Piatră, când strămoșii noștri au descoperit focul și, odată cu el, aromele de lemn și de rășini arse, aduceau fumul rezultat ofrandă puterilor celeste.În Egipt, sacerdoții aveau misiunea exclusivă de a elabora substanțe parfumate și substanțe delicioase, ale căror rețete constituiau secrete strașnic tăinuite.Persanii au descoperit arta de a macera florile în uleiuri pe care le impregnau cu aromele lor, iar ulterior foloseau uleiurile pentru a-și unge corpurile. Babilon a fost pentru multă vreme grădina aromatică cea mai importantă a lumii. Semiramida, creatoarea faimoaselor grădini suspendate, a adus flori exotice din India și Arabia și arbori cu rășini aromatice, folosind toate acestea pentru a elabora parfumuri originale După cuceririle duse la capăt de Alexandru cel Mare, parfumurile egiptene au ajuns în Grecia. Grecii considerau că parfumul are origine divină și femeilor care elaborau aceste parfumuri li se atribuiau puteri mistice. Romanii invocau zeii ”per fumum”, aprinzând materiale aromate pentru ca fumul să-i onoreze pe zei și împărații se ungeau cu uleiuri parfumate cu santal, lavandă, ienupăr sau cimbru.Arabii au inventat distilarea uleiurilor din plante. Eruditul arab Avicenna a fost cel care a făcut-o, mai exact, în jurul anului 1000. Ulterior, această invenție a facilitat comerțul și transportul substanțelor aromate. Parfumul devenea încet-încet o modă în înalta societate și chiar un semn de opulență, mai ales în Europa.Ulterior, călătoriile lui Cristofor Columb și ale lui Magellan prin Lumea Nouă au contribuit la descoperirea de noi substanțe aromatice.Adevărata artă a parfumeriei a început în secolul XV, când omul a redescoperit păcerile vieții și a început să se îngrijească mai mult de igiena și de aspectul său. Până la începutul secolului XIX, parfumul era folosit în principal pentru a ascunde lipsa de igienă. Lumea bună suporta mirosurile neplăcute cu batiste îmbibate în parfum ținute la nas.Abia din acest secol începe cu adevărat istoria parfumurilor așa cum le cunoaștem azi. La început a fost apa de colonie. Numele provine de la numele latinizat, Cologne, al orașului german Köln, întrucât a fost inventată de Johann Maria Farina din Köln. În pofida numelui său, parfumul inventat de Farina avea o concentrație de produși aromatici de 7% și de aceea, după clasificările actuale, nu era strict vorbind o apă de colonie, ci o apă de toaletă.Această ”aqua mirabilis”, necunoscută până atunci pe scară larbă a început să fie produsă celebra și în zi de azi apă de colonie 4711, numită așa după numărul străzii Glockengasse (strada clopotelor). Proprietarul firmei a folosit ca logo numărul casei de care era atârnat un clopoțel, care sugera numele străzii. În anul 1875 acest logo a fost înregistrat ca marcă comercială cu denumirea Echt Kölnisch Wasser (Apă de Köln veritabilă).Împărăteasa Eugenia l-a însărcinat în 1853 pe medicul și chimistul Pierre Francois Pascal Guerlain să-i creeze o apă de colonie exclusivă. Aceasta a fost Eau de Cologne Imperiale și a fost startul unei industrii înfloritoare. Casa Guerlain a lansat parfumuri originale pentru mai multe personalități ale epocii, inclusiv pentru Balzac. Rețetele parfumurilor au devenit tot mai elaborate pe parcursul anilor, iar în 1921, Coco Chanel i-a cerut unuia dintre specialiștii săi, Ernest Beaux, să creeze celebrul No. 5, primul parfum care avea în compoziție produse de sinteză, precum aldehidele, care permiteau aromelor să persiste mai mult timp.Astăzi, industria parfumeriei este dominată de cele mai mari nume din industria modei, pentru care notorietatea a fost mereu acompaniată de parfumuri originale care să le poarte numele, ca simbol al mărcii.