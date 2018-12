Seturile de ingrijire personala Divine Olive - o alegere inspirata in luna cadourilor

Temperaturile scazute si aerul aspru se resimt in acest anotimp nu doar la nivelul confortului fizic, dar mai ales la nivelul pielii. In acest sens, ingrijirea pielii si hidratarea corespunzatoare a acesteia este o necesitate indispensabila, ce va reda si mentine aspectul tonifiat si sanatos al acesteia.In intampinarea celor care doresc sa opteze pentru produse calitative si eficiente de ingrijire corporala, ies specialistiicu gama Divine Olive de la Jeanne en Provence. Astfel, in cadrul paginii mentionate gasesc cei interesati o varietate de seturi de ingrijire sub marca acestui brand, apreciat de altfel pentru produsele ce prezinta proprietati benefice si efecte intens hidratante asupra pielii.Parfumsdeprovence.ro este un importator si distribuitor cunoscut al unor marci populare pe nisa de profil – Jeanne en Provence, Fragonard, Lothantique, Jeanne Arthes si Goa/Clem. Se regasesc astfel in portofoliul de produse al magazinului categorii recunoscute constand in parfumuri, articole de ingrijire corporala, dar si parfumuri de casa.Magazinul a reusit sa se mentina pe piata de la lansarea sa de acum cinci ani datorita seriozitatii de care a dat dovada, autenticitatii si calitatii produselor comercializate, precum si costurilor accesibile ale acestora.O varietate de produse pentru ingriijrea corporala ce stau sub acest brand sunt propuse publicului interesat pe parfumsdeprovence.ro. Prin ce se recomanda acestea si de ce constituie o idee geniala de cadou in anotimpul rece?Un prim aspect de mentionat este faptul ca reprezinta sursa de nutrienti de care are nevoie pielea pe timp de iarna, cand gerul aspru si ceilalati factori externi ii pot afecta integritatea. Astfel, gama Divine Olive de la Jeanne en Provence constituie o alegere inspirata de cadou, ce transmite grija pentru cel apropiat.Este o linie complexa de produse, compusa din ulei de dus – 250 ml, ulei sec (pentru fata, corp si par) – 150 ml, sapun lichid – 500 ml, sapun solid – 200 g, lotiune de corp – 250 ml, crema de maini – 75 ml, balsam pentru par – 250 ml, sampon – 250 ml. Este un set complet de cosmetice pentru ingrijirea corporala, ce prezinta o baza vasta de proprietati nutritive, de care are nevoie pielea mai ales in anotimpul rece.Un ingredient de baza al acestei linii de produse este sapunarita – planta atat de populara pentru numeroasele proprietati ce le prezinta, mai ales pentru cele de catifelare a pielii. De asemenea uleiul de masline bio, de aceasta data din regiunea Haute Provence, este un ingredient magic, parte a produselor de ingrijire corporala aflate sub acest brand.In ideea de a diminua din aspectul uscat al pielii, ale carui cauze pot fi usor intuite, produsele au un continut suficient de extract de smochine, direct responsabil pentru efectul de catifelare.Un avantaj insemnat al liniei Divine Olive este ca nu contine parabeni, nici ingrediente de origine animala, deci este o alegere potrivita pentru cei cu piele sensibila. Intareste aceasta alegere si faptul ca produsele au un pH neutru, fiind imbogatite cu glicerina vegetala.Iata deci ca gama Divine Olive de la Jeanne en Provence constituie o alegere ideala de cadou in anotimpul rece, cand pielea este deosebit de sensibila, se usuca in contact cu aerul aspru si necesita hidratare profunda. Seturile pot fi comandate de pe site-ul www.parfumsdeprovence.ro.