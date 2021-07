3 produse naturale care te vor ajuta sa te bronzezi repede si uniform

Unul dintre cele mai folosite și prețuite ingrediente ale culturii mediteraneene este uleiul de măsline. Puritatea sa nu numai că îmbogățește mâncărurile noastre, dar este benefică și pentru pielea noastră. Când vine vorba de utilizarea acestuia ca un bronzant natural, vom putea hidrata pielea, dar o vom ajuta si sa capete un aspect de culoare maro.Folosirea uleiului de măsline pentru a vă bronza este foarte ușoara: impregnați un tampon de bumbac cu ulei de măsline și ștergeți tot corpul, cu excepția gâtului, a pieptului și a feței. Deși acest ulei este folosit mult pentru bronzare, trebuie sa fii atenta si sa nu stai mai mult de ora cu pielea expusa la soare direct, daca nu te-ai proteja anterior cu o crema de protectie solara. Uleiul reacționează la soare și pot apărea arsuri. Tocmai, din acest motiv, utilizarea sa nu este recomandată pe față, gât și piept, deoarece acestea sunt zone mai sensibile și mult mai expuse la soare în mod regulat.Un alt ingredient utilizat ca accelerator de bronzare este uleiul de cocos. Acest ulei vegetal are multe beneficii pentru pielea noastră și accelerarea bronzării este una dintre ele. Aplicarea unei loțiuni de bronzare cu ulei de cocos este foarte asemănătoare cu aplicarea uleiului de măsline. Uleiul de cocos trebuie să fie la temperatura camerei pentru a-l putea răspândi cu ușurință pe corp, dar este recomandat să curățați și să exfoliați zona înainte, astfel încât, pe lângă accelerarea bronzului, să servească și ca o cremă hidratantă profundă a dermei. Desigur, va trebui să nu vă expuneți la soare puternic direct prea mult timp cu acest produs.Morcovul este una dintre legumele care are cele mai multe proprietăți pentru pielea noastră și, mai exact, pentru expunerea la soare, deoarece conține beta-caroten, care stimulează pigmentarea pielii. Ca atare, morcovul nu este adesea folosit singur pentru a genera bronzarea, ci este utilizat ca ingredient complementar.Astfel, adăugarea morcovului la oricare dintre cele două rețete menționate mai sus vă poate face bronzul mult mai rapid și prin ingrediente complet naturale. Trebuie doar să amesteci câțiva morcovi în blender cu câteva linguri de ulei de măsline sau ulei de cocos, în funcție de cantitatea de produs pe care vrei să o faci, până când obții o textură cremoasă. În plus, vă recomandăm să consumați morcovi în mod regulat, în salate, creme etc. În acest fel veți obține toate beneficiile sale și veți favoriza bronzul pielii.