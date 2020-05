5 reguli sa incetinesti natural imbatranirea

“Batranete, haine grele”, asa spune o vorba din popor. Ti-ar placea, insa, sa descoperi elixirul tineretii fara batranete? Iata 5 modalitati sa incetinesti natural imbatranirea si sa te poti bucura de viata pana la varste inaintate.Acest lucru presupune: o dieta echilibrata acizi grasi esentiali: somon, avocado antioxidanti, vitaminele A, C: morcovi, dovleac, spanac, citrice, legume cufrunze verzi proteine: peste, curcan, abusuri de our sau tofu bea multa apa.Pielea are nevoie de hidratare, pentru a impiedica ingrosarea ei. Evita expunerea la soare si foloseste produse de intretinere naturale, fara substante chimice sau hormoni, ci antioxidanti care sa curete toate impuritatile de la nivelul pielii. In acest fel, pielea ta va arata mai tanara si mai sanatoasa. Ulei de rodie: hidrateaza pielea, reduce inflamatiile si intarzie aparitiaridurilor. Exfolierea: ajuta la intinerirea pielii, prin indepartarea straturilor de celulemoarte de la nivelul epidermei.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.