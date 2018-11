7 reguli de beauty dupa 40 de ani

Cum timpul nu poate fi pus pe pauza, specialistii de la Country Spa Health & Beauty Retreat ne spun care sunt cele 7 reguli de beauty pe care trebuie sa le urmam dupa frumoasa varsta de 40 de ani pentru a ne mentine in permanenta frumusetea si stralucirea.Tenul matur are nevoie de o ingrijire aparte, fiind cel mai predispus la aparitia ridurilor. Alege intotdeauna cremele potrivite varstei tale si nevoilor pielii. Este de preferat sa folosesti produse cu ingrediente naturale, fara parabeni si niciodata, dar niciodata nu te culca machiata! De asemenea, un tratament facial profesional este binevenit oricand. Country Spa Health & Beauty Retreat iti propune Tratamentul Time-Resist by Yon-Ka ce contine masti exclusiv profesionale anti-rid.Cicatricele de la acnee, hiperpigmentarea sau orice tip de pete sunt semne ale imbatranirii. De aceea, trebuie sa le inlaturi urgent. Alege creme si tratamente bogate in nutrienti si in ingrediente active care isi vor face efectul rapid si sigur. Recomandarea noastra este Tratamentul cu oxigen hiperbaric cu complex de substante active si microdermoabraziune. Ai grija la alimentatie Include legume proaspete si fructe in dieta ta. Bea cel putin 6 - 8 pahare de apa pe zi pentru a elimina toxinele din corp. Evita fumatul, bauturile alcoolice si bauturile ce contin cofeina deoarece nu aduc niciun beneficiu sanatatii tale.Ori de cate ori ai ocazia, incearca sa faci lucruri care te scot din cotidian si te fac sa te simti bine si relaxata. Pleaca intr-un city break, organizeaza o petrecere cu prietenele tale, vizioneaza un film la cinema. Recomandarea Country Spa Health & Beauty Retreat este o escapada senzoriala, Getaway to Provence. Reprezinta o combinatie de Lavanda si Imortela - uleiuri esentiale iconice din Provence pentru un efect de reechilibrare si calmare. Vei avea parte de o exfoliere delicata, combinata cu un masaj relaxant si detoxifiant, pentru o calatorie armonioasa. •Mediteaza O stare generala buna si un aspect exterior exceptional vin, in primul rand, din interior. O minte limpede si un echilibru interior permanent reprezinta punctul de plecare catre o piele radianta si un chip luminos. Poti incerca un program de cateva zile, numit Tranquility, ce are ca scop alungarea tuturor gandurilor negative si gasirea linistii interioare prin diferite terapii si tratamente. in cadrul programului Tranquility ai posibilitatea sa iti redescoperi-ti sinele si echilibrul mintii prin tehnici de meditatie alaturi de psihoterapeutul nostru.Un par neingrijit si lipsit de stralucire nu numai ca va arata dizgratios, dar iti va adauga si cativa ani in plus. Ai grija de el, hidrateaza-l mereu si pastreaza-l cat mai sanatos. Ritualul Anti-Age by Simply Zen ii va reda podoabei tale capilare vitalitatea si hidratarea de care are nevoie prin continutul sau de acid hialuronic. De asemenea, pentru persoanele de peste 40 de ani se recomanda o nuanta a parului mai deschisa care sa le lumineze tenul.La aceasta varsta scopul principal al make-up-ului este de a lumina fata, acoperind ridurile si celelalte imperfectiuni, accentuandu-ti trasaturile. Un strat generos de mascara iti va scoate ochii in evidenta, oferindu-ti o privire patrunzatoare. Fiecare varsta are farmecul ei si de aceea, ar trebui sa ne bucuram de fiecare in parte intr-un mod unic. Misiunea Country Spa Health & Beauty Retreat iti pune la dispozitie un concept de tratament integrativ, cu scopul de a iti imbunatati calitatea vietii, prin tehnici si terapii complementare, minim invazive dar care actioneaza in profunzime. Descopera toate programele noastre pe www.countryspa-retreat.ro.