Botox-ul: mit si adevar

Pielea poate deveni mult mai uscata in sezonul rece. De asemenea, frigul si vantul pot face ca tenul tau sa devina super sensibil si sa se usuce foarte mult, ducand la producerea de eczeme si mancarimi. Iata ce poti face pentru a-ti mentine tenul hidratat si in sezonul rece: Bea multa

In timpul iernii, pielea este adesea afectata de numeroase agresiuni externe – frigul, aerul foarte rece, vantul si aerul cald din interior. Aceasta are tendinta de a se usca mai usor, de a forma zone rosii si de a dezvolta o stare de disconfort. Prin urmare, pielea trebuie hidratata regulat

Anul 2020 vine cu noi schimbari in ceea ce priveste culorile de par. In acest an cea mai populara nuanta de par va fi Cherry Wine (rosu visiniu). Aceasta nuanta este una perfecta pentru orice tip de ten, da o nota de eleganta, dar indulceste si trasaturile. De asemenea, balayage-ul ramane si el in