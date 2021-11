Ce sunt notele parfumurilor si cum le alegi in functie de acestea

Alegerea parfumului ideal pentru tine sau o persoana draga poate fi o indatorire complicata. Chiar si descoperirea parfumului tau preferat se poate dovedi o aventura care dureaza chiar si ani buni. Pentru ca alegerile tale sa nu te dezamageasca ulterior, este important sa-ti formezi o idee despre cele mai importante aspecte ale unui parfum. In acest fel te vei bucura de aromele care te inspira, in special cele care persista cel mai mult pe pielea si hainele tale. Notele parfumurilor sunt elementele care creeaza rezultatul final, corpul parfumului si ceea ce iese in evidenta atunci cand il porti. Iata mai multe detalii despre note si cum alegi parfumul in functie de acestea:Fiecare parfum este complex, iar aromele din familiile olfactive creeaza un echilibru specific in functie de tipul de parfum. Notele se clasifica in:- note de varf;- note de mijloc;- note de baza.Priveste un parfum ca pe o tinuta formata din mai multe layere, din materiale combinate creativ sau patternuri indraznete. Cand alegi o tinuta bazata pe layere, ai o imagine despre ceea ce vrei sa iasa in evidenta la o prima vedere, ceea ce ai pe dedesubt, odata ce indepartezi stratul principal si outfitul pe care il vei purta intreaga seara. Acelasi lucru se aplica si in cazul parfumurilor.Acestea reprezinta primele arome pe care le observi imediat ce pulverizezi un parfum pe piele. Sunt cele mai volatile si se evapora in aproximativ 5-15 minute. De cele mai multe ori, printre acestea se numara aromele mai usoare si fresh precum:- eucalipt;- lamaie;- busuioc;- visina;- piersica;- trandafir.Daca iti doresti un parfum cu personalitate, care sa contina note de varf dintre cele mai intense, alege parfumuri arabesti . Acestea se bazeaza pe condimente si arome orientale, care ajuta intregul corp al parfumului sa fie bine definit prin fiecare nota care il alcatuieste.Odata ce notele de varf isi pierd din intensitate este timpul pentru notele de mijloc sa intre in actiune. Acestea apar dupa aproximativ 30 de minute si reprezinta centrul fiecarui parfum. Ele se resimt pe piele in jur de o ora si sunt, de obicei, alcatuite din arome robuste, intense si calduroase. Printre notele de mijloc cel mai des intalnite se numara:- vanilie;- lavanda;- mir;- cuisoare;- nucsoara;- scortisoara.De regula, notele de mijloc sunt alcatuite din combinatia dintre arome florale, de iarba si condimente dulci. In functie de preferintele tale, tine cont de ceea ce vrei sa ramana pe pielea ta odata ce iesi din casa, dupa aplicarea parfumului.Notele de baza reprezinta personalitatea parfumului. Acestea au o durata de pana la 6 ore in cazul apelor de parfum de calitate. Intensitatea notelor de baza se datoreaza aromelor foarte intense, de regula din familia lemnoasa sau a pielii.Printre notele de baza se numara:- lemn de cedru;- piele;- fructe uscate;- paciuli;- lemn de santal;- boabe de tonka;- oud;- ylang ylang;- vetiver.Cat mai multe note de baza din familia lemnoaselor si combinatia cu cele mai intense condimente din notele de mijloc se potrivesc daca iti doresti un parfum intens, de iarna, care sa atraga atentia asupra ta. Aceste parfumuri au o personalitate unica, iar multe dintre ele pot fi purtate doar la evenimente speciale.Sursa foto: pexels.com