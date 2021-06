Cum alegi parfumul ideal pentru tine

Alegerea parfumului perfect pentru stilul, pielea si preferintele tale poate fi o adevarata provocare, in special din cauza multitudinii de optiuni pe care le ai la dispozitie. De asemenea, a-ti dezvolta o pasiune pentru tot ceea ce inseamna arta parfumului implica o experienta si mai multe incercari de a gasi aromele care te incanta cel mai mult. De aceea este recomandat sa folosesti cat mai multe parfumuri, pentru a descoperi ce ti se potriveste, in functie de momentul zilei, outfit si sezon. Iata cateva sfaturi pentru acest proces:Parfumurile se catalogheaza dupa note si familii. Acestea reprezinta cele mai importante arome pe care le contine un parfum si elementele in jurul carora este gandit acesta. Notele sunt:- citrice- flori- plante verzi- fructe- mirodenii- gurmande- lemnoase si muschi- rasinoase- alcoolicePrincipalele familii olfactive sunt:- florale- lemnoase- orientaleAromele te ajuta sa decizi ce parfumuri vrei sa incerci si sa descoperi felul in care mirosul acestora iti influenteaza starea. Poti opta pentru gama Versace de la Douglas care iti ofera mai multe note si familii olfactive din care sa alegi in sezonul cald, mai ales daca ai nevoie de ceva sofisticat, dar light pentru zilele calde. Este recomandat sa alegi note citrice, florale sau de plante verzi pentru un efect racoritor si o stare cat mai optimista.In magazinele de profil poti fi coplesita de posibilitatile din care ai de ales, dar este recomandat sa eviti sa incerci prea multe parfumuri, pentru a nu fi indusa in eroare de aromele diferite ale acestora. Specialistii considera ca un numar de maximum trei parfumuri poate fi testat intr-o sesiune de shopping si sa-ti oferi cel putin 24 de ore inainte de a lua o decizie si de a achizitiona unul dintre acestea. Este important si sa pulverizezi parfumul pe locuri diferite de pe corpul tau, la o distanta cat mai mare. De asemenea, felul in care acesta persista sau isi modifica mirosul pe piele este un factor care te va ajuta sa alegi cel mai potrivit parfum, asa ca nu te grabi.Descoperirea parfumurilor tale preferate poate dura mai mult decat te-ai asteptat si vei fi nevoita sa incerci multe optiuni pana cand o vei descoperi pe cea ideala. La fel ca in cazul hainelor, parfumurile trebuie incercate. Ele miros diferit de la persoana la persoana, iar preferintele sunt influentate de pasiuni, hobby-uri, dar si de stilul vestimentar. Un parfum care miroase bine pe tine trebuie sa te reprezinte si sa iti permita sa-l porti ca pe un accesoriu. Parfumurile miros si persista diferit chiar si in functie de tipul de piele, de pH si de temperatura de afara. De exemplu, pe timp de vara parfumurile se simt mai intens, motiv pentru care este indicat sa le alegi pe cele mai usoare sau sa optezi pentru ape de toaleta.Sursa foto: pexels.co