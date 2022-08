Cum au grija vedetele de sanatatea si frumusetea lor

Pentru toate vedetele, indiferent de domeniul în care activează, felul în care arată, tonusul și starea sănătății sunt extrem de importante, pentru că de ele depinde în mare măsură succesul pe care îl au. Fiecare celebritate și-a stabilit o rutină zilnică pentru menținerea unei stări fizice cât mai bune, însă, indiferent de obiceiurile lor, există puncte comune pe care ți le vom dezvălui și ție.Iată cum se îngrijesc vedetele de sănătatea și frumusețea lor:Masajul este o minune pentru tonus și sănătate, dar și pentru „încărcarea bateriilor” după un program încărcat, iar toate vedetele apelează la el, pentru că le face viața mult mai ușoară. Au specialiști la care apelează periodic sau au la dispoziție echipamente speciale, iar un exemplu în acest sens este fotoliul profesional de masaj. Tot mai multe vedete de la noi aleg acest dispozitiv, pentru că este simplu și comod și, cel mai important, își pot face masaj oricând doresc, indiferent de oră sau zi, fără să depindă de programul altei persoane.Sportul este o componentă foarte importantă în viața oricărei vedete și probabil că ai văzut la TV sau în revistele glossy că își respectă cu strictețe programul de mers la sală. Ne uităm cu admirație la Jennifer Lopez, care arată spectaculos la cei 53 de ani pe care tocmai i-a împlinit. Are o siluetă de invidiat și energie, tocmai pentru că face sport cu regularitate, indiferent de programul pe care îl are.O piele frumoasă și sănătoasă este esențială, pentru că machiajul, chiar și cel profesional, acoperă doar parțial anumite imperfecțiuni, iar pe unele chiar le poate scoate în evidență. Pe lângă asta, chiar și vedetele au zile în care ies din casă nemachiate și vor să lase chiar și așa o impresie bună. Rutina de înfrumusețare a pielii este diferită, în funcție de recomandările primite sau de obiceiuri, dar, cu siguranță, este obligatorie pentru orice vedetă :)Pentru a-și menține greutatea, toate vedetele apelează la diverse diete sau își stabilesc un regim alimentar echilibrat și sănătos. US Magazine a trecut în revistă obiceiurile culinare pe care le au unele dintre cele mai cunoscute staruri. Au grijă la ceea ce mănâncă și își respectă cu religiozitate programul meselor. Este foarte ușor să scapi lucrurile de sub control dacă cedezi și te răsfeți chiar și din când în când cu mese copioase :)Somnul este mult mai important decât ai crede la prima vedere, chiar și atunci când ești foarte tânără și te simți plină de energie. Evident că poți să faci o excepție pentru o petrecere sau altă activitate, însă trebuie să te asiguri că recuperezi orele de somn pierdute. În timp, lipsa somnului îți afectează frumusețea, starea psihică și chiar sănătatea. Vedetele știu asta și cele mai multe își respectă cu strictețe programul de somn.