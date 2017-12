Cum sa arati traznet dupa 30 de ani. Cele mai indicate tunsori

Daca esti foarte ocupata la servciu si trebuie sa ai un par care sa arate impecabil pe tot parcursul zilei, poti alege sa iti tai parul pana la umeri sau chiar mai scurt. Nu numai ca iti creeaza un look seios, insa este si usor de coafat si de ingrijit, pentru ca nu ai timp sa mergi in fiecare dimineata la coafor sau sa pierzi zeci de minute aranjandu-ti aprul. Daca firul de par este moale, drept, poti sa optezi si pentru o cafura de tip bob.Daca ai nascut de curand si stai acsa cu copilul, atunci ai nevoie de o coafura cat mai naturala. Iti poti lasa parul lung, pentru ca il pot tine strans, intr-o coada de cal. Insa daca te confrunti cu problema caderii aprului, este mai bine sa te tunzi scurt. Este bine de stiut ca in perioada in care stai acasa cu bebelusul nici nu o sa ai mult timp la dispozitie ca sa iti coafezi podoaba capilara si nici nu este indicat sa folosesti foarte multe produse de infrumusetare. Stilul pixie este o coafura care ti se potriveste.Dupa varsta de 30 de ani poti sa porti parul lung, cu breton, pentru ca iti da un aer sexy. Inainte insa sa te tunzi cu breton, fii sigura ca parul tau este unul care iti permite sa aranjezi bretonul, pentru ca nu toate texturile sunt potrivite. Retine ca bretonul are nevoie de ingrijire, nu este chiar atat de simplu sa il porti.Daca vrei o coafura care sa te puna in evidenta, de exemplu la petrecerea de Craciun, pot sa alegi buclele lejere.Tunsorile in scari sunt si ele potrivite pentru femeile trecute de 30 de ani, mai ales ca se potrivesc pentru toate fizionomiile. In plus, daca ai o astfel de tunsoare, indiferent daca ai parul mediu sau lung, este usor sa iti aranjezi parul. Pui putin fixativ sau putina spuma si esti gata!