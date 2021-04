De ce apeleaza femeile la terapii de infrumusetare. Nu ridurile le sperie!

37% dintre femei considera ca nu este niciodata prea devreme pentru a apela la tratamente faciale, 26% spun ca vârsta potrivita este dupa 25 de ani, iar 19% ar opta pentru acestea dupa 30 de ani, arata un sondaj efectuat in luna martie de Clinica Illuma , la care au participat 369 de femei.Totusi, nu ridurile sunt problema estetica ce le aduce in fata specialistului in beauty, ci mai degraba hidratarea (53%) si mentinerea unui aspect plin de vitalitate, sanatos (46%). In ceea ce priveste tratamentele corporale, in egala masura (48%) sunt preferate tratamentele anticelulitice si cele de intretinere.Epilarea definitiva este de asemenea un procedeu la care apeleaza 20% dintre cele care frecventeaza clinicile dermato-estetice, iar 30% spun ca, desi inca nu au inceput un astfel de procedeu, se gândesc sa o faca. 25% dintre clientele clinicii au apelat la serviciile noastre pentru tratamente corporale, 35% pentru cele faciale, iar 40% pentru epilare definitiva. Acestea au fost alegerile initiale, insa o clienta din 3 a revenit la Clinica Illuma si pentru servicii din alta sfera, in medie o clienta venind de 2 ori pe luna la noi, a explicat Alexandra Crâsmaru, fondator Clinica Illuma.Datele sondajului mai arata insa ca 16% dintre femei nu au fost niciodata la un salon de cosmetica, iar 40% nu au apelat niciodata la procedurile din portofoliul unei clinici de dermato-estetica. Rezultatele citate mai arata ca bugetul alocat lunar procedurilor de infrumusetare este de 100-300 de lei pentru 60% dintre femei si de 300-500 lei pentru 25% dintre acestea. Totusi, nu pretul este criteriul cel mai important pentru alegerea serviciilor sau clinicii de frumusete, ci recomandarile prietenilor (peste 50%).