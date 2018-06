Diagnoza corecta: secretul tratamentelor cu rezultate uimitoare

Cu siguranţă tuturor ni s-a întâmplat măcar o dată să fim dezămăgite că nu am obţinut rezultatele dorite în urma unor tratamente facial sau poate a unora de remodelare corporală. Care ar putea fi cauzele explică Andreea Suciu, Manager General Noblezza.Înainte să ne grăbim să clasăm o terapie ca fiind ineficientă, ar trebui să răspundem sincer la 3 întrebări: Înainte de efectuarea oricărui tratament, am beneficiat de o diagnoză corectă? Ne-am setat obiective realiste? Am făcut echipă cu terapeutul sau am trişat sărind peste programări, ignorând regulile de îngrijire ale pielii sau alte indicaţii, a căror nerespectare schimbă radical regulile jocului?DIAGNOZA CORECTĂDe-a lungul celor 8 ani petrecuţi la Noblezza, am constatat că multe paciente nu ştiau ce înseamnă de fapt o diagnoză corectă. La noi, s-au convins că obţinerea rezultatelor depinde într-o măsură covârşitoare de personalizarea planului de tratament. Acesta poate fi realizat doar în urma unei discuţii amănunţite cu un specialist cu experienţă. Ulterior, în jurul obiectivului dorit, se va construi o strategie, ce implică tratamente îmbinate în mod unic şi o frecvenţă diferită a şedinţelor. Fiecare caz unic şi îl tratăm ca atare, fie ca este vorba despre tratamente defie de cele tip velashape.O diagnoză corectă începe cu o anamneză (evaluare) în urma căruia specialistul află istoriculâ medical şi estetic al pacientului pentru a evita problemele de sănătate, care să fie contraindicate procedurilor pe care ar vrea să le urmeze sau care ar putea influenţa rezultatele acestora (de exemplu: acneea provocată de cauze hormonale, dereglări hormonale, ovare polichistice, metabolism lent sau sistem limfatic deficitar). Anamneza se realizează vizual, tactil, dar şi pe baza unei serii de întrebări specifice care se regăsesc în fişa oricărui pacient.OBIECTIVE REALISTEÎn urma acestei evaluări, specialistul stabileşte împreună cu pacienta obiectivele de frumuseţe imediate şi pe termen lung. E imposibil să obţii o piele perfectă sau să pierzi toţi centimetrii nedoriţi peste noapte. Aşa că, pentru rezultate maxime, vei primi planul tău personalizat de tratament, care va lua în calcul inclusiv terapiile pe care nu le poţi face în sezonul cald (radiofrecvenţa fracţionată, fotoregenerarea) şi care vor fi planificate spre toamnă. De asemenea, pacienta va fi informată în legătură cu felul în care acţionează fiecare tratament în parte şi ce rezultate se pot obţine. In cazul unui tratament tip, ca si in cazul celorlalte tratamente, o evaluare pertinenta poate insemna eficienta maxima.NOBLEZZA-PARTENERUL TĂU ÎN FRUMUSEŢEAtunci când începi un program personalizat de remodelare corporală sau skin transformation, contează enorm să fii atât motivată, cât şi susţinută cu recomandări care ţi se potrivesc pentru o îngrijire adecvată acasă.Specialistul cu care vei lucra este trainuit să formeze o echipă cu tine, să te ajute să îţi depăşeşti limitele şi să ajungi acolo unde îţi doreşti. Va fi alături de tine şi îţi va oferi permanent consiliere şi suport, reevaluându-te pe parcursul curei de tratament. La final, tot acesta te va ajuta cu un program special conceput pentru a menţine rezultatele obţinute. Frumuseţea nu e o călătorie pe care să o faci singur, ci alături de cei mai experimentaţi specialişti.Asadar, la Noblezza Beauty Clinique beneficiezi de cele mai bune tratamente de tip:, hydrafacial, crio-cooltech, vela shape si multe altele asemanatoare.