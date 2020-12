Fii frumoasa de Sarbatori! Descopera tratamentele spectaculoase, cu efect WOW instant!

Acidul hialuronic este o substanță prezentă în mod natural la nivelul organismului uman și la niveul pielii (derm) în particular. Acidul hialuronic utilizat în terapiile injectabile este de origine non-animală, obținut printr-un elaborat proces de sinteză. El este pur din punct de vedere microbiologic și este ambalat în seringi sau în flacoane sterile. Are consistență de gel și poate fi crosslinkat sau noncrosslinkat, cu sau fără anestezic (lidocaină).Gelurile vascoeleastice de acid hialuronic crosslinkat sunt destinate corectării șanțurilor nazogeniene, a liniilor fine, a ovalului facial sau augmentării parțiale sau integrale a buzelor. Efectele sunt imediate și rezistă în timp între 6 și 18-24 luni în funcție de factori precum: tipul de piele, severitatea ridurilor, zona de injectare, cantitatea injectată etc.Volumetria facială cu refacerea ovalului feței este o preocupare importantă în acest moment. O dată cu înaintarea în vârstă toate structurile începând cu tegumentul și ajungând pană la regiunea osoasă a feței au de suferit, cu descinderea spre regiunea inferioară și crearea triunghiului inversat (cu baza inferioară), conferind aspectulal feței.Utilizând acid hialuronic crosslinkat și/sau non crosslinkat putem contribui la refacerea aspectului facial în regiuni precum pomeți, zona zigomatică inferioară, zona mandibulară, menton.Este o tehnică minim-invazivă, cu durere redusă și se efectuează după aplicare topică de substanță anestezică.Efectul este vizibil imediat, fără precauții ulterioare și durabil în timp între 6-12 luni și doi ani.Sunt descrise rar, reacții locale, la locul injectării, precum: eritem/înroșire, echimoze sau vânătăi, durere sau prurit ușor, ce dispar într-o perioadă cuprinsă între 24 ore si 8 zile (în medie 72 ore).Pot apărea indurații, granuloame sau noduli ce persistă între 15 zile și 3 luni. Extrem de rar se notează cazuri de colorare reversibilă a zonei de injectare, iar foarte rar necroză prin injectare intravasculară.Este o procedură extrem de valoroasă, bine cunoscută în prezent, încă în expansiune științifică, cu actualizarea moleculelor, ale cărei rezultate sunt rapid vizibile și fără incidente neplăcute asociate injectării.Ridurile excesive de expresie, vizibile atunci când o persoană zâmbește, râde, se miră sau se încruntă, vor fi mult mai puțin vizibile atunci când fața este relaxată. Terapia antirid cu toxină botulinică este soluţia perfectă în acest caz.Pentru a arăta mai tineri cu aproximativ 10 ani, medicii dermatologi din clinicainjectează doza potrivită tonusului muscular al fiecărei persoane, în funcție de vârstă, de sex și de aspectul pielii.În doar 10 minute de tratament, se obțin rezultate care durează până la 6 luni. Tenul are un aspect întinerit, expresivitatea facială nefiind afectată, zâmbetul este natural și atrăgător. Pentru că procedura este sigură, cu rezultate rapide și pe termen lung, a atras mulți adepți în ultimii ani, inclusiv în rândul bărbaților.Toxina botulinică este din ce în ce mai utilizată pentru mai multe zone faciale, inclusiv la nivelul gâtului, pentru amelioarea contractilității musculare din aceste zone și îmbunătățirea aspectului.Procedura se adresează, în general, persoanelor între 25 și 65 de ani. Peste această vârstă, ridurile devin statice și, în marea majoritate a cazurilor, nu vor mai fi influențate de acest tratament. Este nevoie de o consultație în cazul fiecărui pacient înaintea efectuării procedurii, pentru a stabili dacă aceasta i se potrivește.Pentru tratament se folosesc ace de dimensiuni foarte mici, care nu comportă durere, iar efectele sunt vizibile după o perioadă de 3-7 zile, menținandu-se, în general, între 4 și 6 luni. O singură ședință de tratament este suficientă pentru a relaxa fața și a îndepărta ridurile inestetice. Vorbim despre ridurile frunții, dintre sprancene sau despre cele din exteriorul ochilor. Pentru rezultate de lungă durată, se recomandă ședințe la intervale de timp regulate, în medie 4-6 luni.Pe scurt, BOTOX-ul este o măsură corectivă, dar și preventivă a ridurilor și liniilor nedorite de la nivelul feței, iar fillerele se folosesc acolo unde este necesară refacerea volumui pierdut.Până recent, tratamentele faciale erau întâlnite predominant în saloanele de cosmetică. Tehnologia dezvoltată în ultimii ani a produs echipamente de uz medical, care sunt utile atât pentru doamnele și domnișoarele cu un ten normal, dar și pentru cele care suferă de cuperoză sau rozacee.Aparatul Oxy Geneo înlocuiește în doar 20 de minute tratamente cosmetice care ar dura ore întregi și s-ar întinde pe o perioadă de săptămâni în șir.El combină microdermabraziunea, cremele, mezoterapia virtuală și masajul facial într-un concept unic, care utilizează mecanismul natural al corpului pentru a oxigena pielea din interior.Acest lucru se întamplă prin declanșarea unei reacții în corp care direcționează oxigenul către zona tratată, permițând o absorbție optimă de nutrienți regeneranți.De asemenea, Geneo curăță și exfoliează stratul exterior al pielii.Combinația de oxigenare a pielii și exfoliere lucrează împreună pentru a re-energiza, restaura strălucirea și pentru a crea un ten hrănit, echilibrat și sănătos. Practic, tratamentul are două faze, în aceeași ședință. Mai întai, pe față se aplică un gel bogat în nutrienți, iar o capsulă minerală, cu proprietăți abravize va genera un proces gentil de exfoliere.Pe măsură ce procedura se desfășoară, elementele minerale din capsulă se dizolvă în gel, formând dioxid de carbon, care la rândul lui pătrunde în piele. Acest proces are ca și efect stimularea reflexă a circulației capilare, care aduce mai mult oxigen la nivelul pielii.Rezultatul obținut: absorbția optimă în piele a ingredientelor active.Oxy Geneo desfășoară astfel trei acțiuni vitale pentru ten:- Curățire și exfoliere eficiente.- Oxigenare naturală a pielii din interior.- Infuzie de nutrienți activi în epiderm.Ca rezultat, textura pielii este mai rafinată și mai hrănită, per total tenul este mai neted și mai luminos, și în același timp echilibrat, strălucitor. Capsulele minerale folosite sunt de două feluri, fiind produse în Israel, o țară renumită pentru performanțele din domeniul cosmeticii și esteticii:Dedicate pentru rejuvenarea generală a pielii, lucrează pentru a infuza în piele nutrienți activi ce îmbunătățesc echilibrul și textura pielii.Tenul tău va arăta și se va simți mai neted, ferm, hrănit șiReprezintă o combinație inovativă de ingrediente de calitate pentru a hrăni pielea și a o face mai strălucitoare. Formula delicată și foarte eficientăinfuzează în piele emoliente naturale, vitamine hidratante și hrănitoare pentru piele.Este un mod minunat de a lumina și a da strălucire pielii și în același timp de a îmbunătăți textura, a echilibra tenul și de a obține o strălucire radiantă, sănătoasă.