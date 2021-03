Fii frumoasa si proaspata ca o zi de primavara! Nutricosmetica, aliatul perfect al femeilor care se respecta

Primavara s-a instalat cu arme si bagaje si incet-incet iesim din starea de "hibernare" din sezonul rece. Viata capata noi sensuri odata cu renasterea naturii, insa de multe ori corpul parca ramane in urma sufletului, dupa o iarna in care ne consumam toate rezervele de energie. Cum sa reusesti sa tii ritmul si, in acelasi timp, sa te simti frumoasa si proaspata ca o zi de primavara parfumata? Nutricosmetica poate fi secretul pe care o sa-ti para rau ca nu l-ai aflat pana acum.Aspectul fizic este o oglinda a interiorului. Cum de cele mai multe ori iesim din iarna obositi si cu putine rezerve de vitamine si nutrienti, corpul are nevoie de ajutor pentru a atinge acea stare interioara de bine care se vede si la exterior. Alimentatia se schimba primavara, odata cu aparitia trufandalelor, insa nu toata lumea reuseste sa ia din acestea toate substantele de care este nevoie pentru a sterge amprenta lasata de sezonul rece asupra organismului. Pentru o primavara in care sa radiezi buna dispozitie, dar si frumusete si prospetime, apeleaza cu incredere la nutricosmetica.Calea cea mai scurta catre un corp sanatos si frumos, metoda naturala care combate efectele trecerii timpului asupra pielii si care te ajuta sa obtii sau sa pastrezi un echilibru ce iti poate asigura o silueta de invidiat.Suplimentele alimentare, cum ar fi colagenul, acidul hialuronic, elastina , clorofila, actioneaza la interior pentru a-ti asigura o stare de bine, de sanatate si frumusete care se va reflecta la exterior.Regenerarea si sanatatea parului, a unghiilor si a pielii nu vor mai fi o problema cu ajutorul produselor din gama Biocyte. Acestea asigura o frumusete pornita din interior, nu doar una de suprafata, superficiala.Conceptul de nutricosmetica, aparut initial in Japonia si SUA, este unul care are ca scop o frumusete sanatoasa si o sanatate ce se vede cu ochiul liber pe chipul si pe corpul oricui.O metoda naturala si speciala de microincapsulare a ingredientelor active intr-un strat protector de fosfolipide; produsele obtinute cu ajutorul tehnologiei lipozomale vor fi rapid absorbite in organism, fara a pune in pericol tractul digestiv.Lipozomii sunt sfere cu membrane formate din unul sau mai multe straturi duble de lipide. In acestia sunt introduse ingrediente active naturale esentiale pentru un corp sanatos si frumos, care vor fi protejate de atacurile enzimelor de aceste straturi de lipide pana la patrunderea lor in celule, unde va fi eliberata substanta activa.Suplimentele pentru sanatate din gama Biocyte contin ingrediente naturale greu de asimilat in forma libera, precum curcumina, magneziu sau resveratrol; cu ajutorul tehnologiei lipozomale acestea devin mai usor de absorbit in organism, iar efectele se vor vedea in cel mai scurt timp.Problemele cu greutatea sau cu celulita vor deveni istorie, iar detoxifierea organismului va fi mult mai rapida si mai eficienta cu suplimentele Biocyte, care faciliteaza accesul la nutrienti naturali cu beneficii uimitoare pentru organism. Accesul la o multime de plante, minerale, vitamine, coenzime sau probiotice esentiale in nutritie si cosmetica este, din nefericire, limitat, din cauza dificultatii de asimilare sau biodisponibilitatii acestora. Curcumina, spre exemplu, nutrient cu proprietati antiinflamatoare uimitoare, are o biodisponibilitate de doar 1%. Cu ajutorul tehnologiei lipozomale, asimilarea ei in organism devine mult mai simpla.In gama de produse anti-aging Biocyte, gasesti suplimente cu efect de lifting, orientate pe pastrarea vitalitatii, a tineretii si a sanatatii, cu ajutorul unor ingrediente naturale si inovatoare, menite sa combata efectele schimbarilor climatice, ale expunerii la soare si poluare, ale stresului care, din pacate, ne guverneaza viata, si ale trecerii timpului.Un chip pe care se citeste disconfortul provocat de dureri sau de probleme de sanatate nu poate fi unul luminos si frumos; un corp fragil in interior nu poate fi sprinten, drept si zvelt. Starea de bine si un sistem imunitar functional se vad, insa, si la exterior, iar suplimentele Biocyte sunt "cheia" de care aveai nevoie.Nimeni nu iese din iarna cu sistemul imunitar la capacitate maxima. Temperaturile scazute, lipsa nutrientilor pe care ii obtinem din alimente, energia consumata pentru a ne incalzi, toate lasa urme. Unde mai pui ca primavara vine si cu viroze si alergii. Prin urmare corpul nostru are mare nevoie de ajutor pentru a face fata acestei treceri si pentru a tine pasul cu sufletul care renaste si el odata cu natura. Stimulati functionarea optima a sistemului imunitar cu. Oligoelement esential, zincul protejeaza celulele organismului impotriva stresului oxidativ si contribuie la pastrarea unui aspect frumos si sanatos al pielii, ajutand la reducerea unor probleme serioase, cum ar fi acneea.Sistemul imunitar poate fi ajutat la iesirea din iarna si de un aport de, care va contribui si la sanatatea oaselor si a dintilor, prin aportul la absorbtia si actiunea optima a calciului si fosforului in organism.Vitamina C este esentiala pentru organism in orice anotimp, datorita efectului sau antioxidant, esential pentru o imunitate ridicata.este mult mai usor absorbita in organism, iar efectele vor fi vizibile mult mai rapid.este diferita de produse similare tocmai datorita microncapsularii prin tehnologie lipozomala, fiind mult mai eficienta in reducerea oboselii, a efectelor stresului oxidativ si stimularea imunitatii.Biocyte si ele.ro iti ofera un discount exclusiv de 30% atat pentru suplimentele lipozomale pentru imunitate, cat si pentru orice alt produs de pe site ul www.biocyte.ro. 