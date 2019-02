Noua colectie Sabon Limy Lavender - un mozaic al aromelor de primavara!

Soarele mângâie cald pământul revenit la viață, iar grădinile înfloresc cu ardoare și recunoștință. Lavanda și lămâii cresc împreună în armonie, împodobind priveliștea cu o combinație uluitoare de nuanțe, de la violet delicat, până la galbenul plin de îndrăzneală.Așază-te pe pământul cald, inspiră aerul răcoritor al adierilor de primăvară, încarcă-te cu fericire fără de sfârșit. Colecția de primăvară a SABON continuă linia conceptuală a anului prin care arta, în toate formele sale, e principala sursă de inspirație.Cinci artiști români s-au lăsat inspiraţi de colecţia primăverii şi ne-au mărturisit ce înseamnă pentru ei exprimarea prin artă.Bădescu Dalina, prin artă, are certitudinea că aparţine umanităţii şi nu e închisă în propriile ei limite individuale.Rareş Lupu alege să se exprime prin pictura pe sticla. El are o viziune nouă, modernă în lumea plină de farmec şi mister a culorilor.Dar actul artistic nu se închide în culori, forme sau modele de exprimare, ci poate reprezenta o experiență formatoare inclusiv pentru autor, nu doar pentru privitor. De aceea, pentru Cuzina arta este o permanentă devenire. Ea reuşește să profite de orice tip de tehnică și mediu pentru a-și ilustra viziunea. Este și cazul lui Lucian Muntean, care preţuieşte fiecare etapă din procesul artistic și se bucură în special de căutarea surselor de inspiraţie care îl ajută să exploreze zone noi şi să întâlnească oameni deosebiţi.Nu în ultimul rând, arta se poate manifesta în formele sale clasice, sau sub influențele media moderne, iar Cristian Farcaş este cel mai bun exemplu în acest sens, fiind un artist vizual preocupat de noile tendinţe media, video și online. El are o bogată experiență ca operator TV şi film şi este atras de potenţialul artistic al animației.Designul noii colecții și-a găsit muzele în arta mozaicului și în frumusețea grădinilor înflorite. Colecția cuprinde cele mai iubite produse de îngrijire corporală SABON, acum cu o nouă aromă în ediție limitată - Limy Lavender - creată exclusiv pentru această colecție, alături de accesorii unice pentru locuință, cu linii și contururi desenate în spiritul colecției.Minunatele note de vârf de lămâie proaspătă și bergamotă se împletesc cu aroma de lavandă, pentru a încânta sufletul. În inima parfumului regăsim note revigorante de busuioc și mentă, care se îmbină armonios cu notele de bază: mosc alb și a portocal, rezultând un parfum proaspăt și viu, deopotrivă energic și relaxant, care captează perfect esența primăverii.Primăvara schimbă atmosfera încălzind aerul și crescând umiditatea, deci este timpul să schimbăm și să adaptăm noilor condiții rutina de îngrijire a pielii. SABON lansează colecția perfectă de primăvară, pentru a ne ajuta să facem această tranziție. Limy Lavender conține produse în ediție specială, atent selecționate, cu un design unic, inspirat de arta mozaicului.SABON propune un sublim ritual de îngrijire și răsfăț de primăvară, printr-un set de produse ce încapsulează noua aromă a colecției. Acesta include: Ulei de duș pentru hrănirea și curățarea pielii (300 ml) Scrub pentru corp, cu efect de întinerire (200g) Lapte de corp bogat și hrănitor, care menține pielea mătăsoasă și hidratată (200 ml) O lingură de lemn, pentru dozarea facilă a scrubuluiOriunde te-ai afla, păstrează-ți pielea frumoasă și bine hrănită cu acest set ce include o colecție de produse de îngrijire a corpului, mâinilor și picioarelor prezentate în ambalaje potrivite pentru călătorii, reunite aroma emblematică a brandului Sabon: Paciulie-Lavandă-Vanilie.Conține: Cremă de mâini, 50 ml Cremă de picioare, 50 ml Loțiune de corp, 50 ml Ulei de duș, 50 mlUn ulei de duș bogat, care hrănește și răsfață pielea. Bazat pe uleiuri pure de măsline naturale, avocado, jojoba și germeni de grâu, uleiul de duș catifelează și îngrijește prin aportul de vitamina A, vitamina D și omega 3, 6, 7 și 9.Oferă corpului tău o adevărată revitalizare de primăvară cu acest scrub care îndepărtează delicat celule moarte, dezvăluind pielii o nouă strălucire. Îmbogățit cu săruri de la Marea Moartă, uleiuri naturale și vitamina E, lăsă pielea fină, netedă și luminoasă.E produsul perfect pentru a-i reda pielii hidratarea pierdută și pentru a-i restabili aspectul natural. Protejează, păstrează pielea hidratată, radioasă și fabulos parfumată!Formula unică a acestui lapte de corp conține o combinație de ulei de migdale, lapte organic de ovăz și vitamina E, ingrediente ce sporesc fermitatea pielii și o protejează împotriva daunelor provocate de soare și de înaintarea în vârstă.E timpul pentru o nouă senzație fresh, primăvăratică, pe pielea ta! Pe bază de ulei de palmier, acest săpun natural hidratează profund pielea, oferindu-i prospețime și suplețe.Permite-i noii arome proaspete, de primăvară, să te însoțească în baie; intră în cada parfumată, închide ochii și imaginează-ți că te afli în mijlocul unui câmp de lavandă împrietenit cu o livadă de lamâi.Cea mai bună cale de a păstra păstra aroma Limy Lavender și dincolo de primăvară, pe tot parcursul anului, în confortul casei tale, într-un ambalaj elegant, luxos, ce răspândește treptat parfumul.Parfumul delicat al acestui spray răspândește aroma Limy Lavender subtil, dar pe durată lungă, pe haine, lenjerii de pat, saltele și alte țesături.Lumânări decorative, fiecare în câte-un borcan metalic în formă de floare.Capacul ajută la menținerea lor curată, protejează concentrația parfumului și le face mai sigure pentru utilizare. Nu trebuie decât să te relaxezi și să inspiri parfumul de primăvară.Lumânările sunt fabricate din ceară naturală, biologică, ecologică.Timp de ardere a lumanarilor:L (270ml) - aprox. 30 de oreS (110ml) - aprox. 25 de orePăstrează cea mai dragă amintire încadrată de această ramă foto unică. E fabricată din lemn natural, cu un design vintage, și oferă un aer elegant și primitor oricărei încăperi.